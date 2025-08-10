Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных брендов в мире

ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных брендов в мире

Jeep обладает далеко не лучшей репутацией в плане надежности. Более того, по данным Consumer Reports, компания входит в список самых проблемных автомобильных марок. Единственными брендами, которые хуже с точки зрения долговечности, являются GMC, Cadillac и Rivian. 

Впрочем, это не мешает Jeep иметь большое количество поклонников по всему миру, а также как минимум одну модель, которая считается самой выносливой в портфолио компании – Cherokee.

Согласно информации, раскрытой изданием «Jalopnik», рейтинг надежности Jeep Cherokee немного выше, чем у других автомобилей этой компании, таких как Wagoneer, Grand Wagoneer, Wrangler, Grand Cherokee и остальных.

Но это не значит, что «Черокки» идеален. Нестабильный расход масла и внезапная потеря мощности являются распространенными проблемами с этим вседорожником среди его владельцев. 

Важно, что выпуск Cherokee прекратился еще в марте 2023 года. Преемника у этой модели пока нет, но, вероятно, он появится уже в 2026 году. Первые прототипы такого вседорожника уже выехали на тесты. Серийный выпуск этой новинки Jeep хотят наладить на заводе Stellantis в Мексике уже в конце этого года. 

Ожидается, что машине будет положена гибридная силовая установка, а сам автомобиль расположится в модельном ряду «Джип» между Compass и Grand Cherokee. Какой окажется надежность нового Cherokee сейчас остается только гадать. 

