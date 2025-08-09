ДомойАвтоновости сегодняСамый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что известно о новом поколении...

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что известно о новом поколении X7

Текст: Алиса Шашкова
2023 bmw x7 m60i 560 1674757924 1

С момента своего дебюта в 2018 году кроссовер BMW X7 стал неотъемлемой частью модельного ряда немецкого автопроизводителя. Он закрепил за собой статус одного из лучших роскошных вседорожников на рынке. И не без оснований. 

Действующая версия этой модели с тех пор успела немного устареть. В BMW об этом знают и уже готовят для X7 новое поколение. 

По информации издания «BMW Blog», до премьеры производственной версии нового BMW X7 остается еще немало времени. Выпуск машины стартует не раньше середины-конца 2027 года.

Ожидается, что реформенный «Икс седьмой» получит самые современные технологии, доступные в серийных моделях компании, а также немного изменится внешне и внутренне.

14083 66fc68ea98e3e

Визуальную сторону нового X7 собираются подогнать под концепцию Neue Klasse с уменьшенной решеткой радиатора в виде узких «ноздрей» и необычной оптике.

Предлагать кроссовер собираются с несколькими вариантами силовых агрегатов. Обновленная версия платформы CLAR позволит обеспечить машину как чистыми ДВС, так и гибридными, а также полностью электрическими.

Самые производительные исполнения кроссовера будут по-прежнему использовать мягкий гибридный 4,4-литровый V8, который применяется в моделях X7 M60i и Alpina XB7.

Кроме того, не исключен вариант с подзаряжаемой гибридной силовой установкой и полностью электрической версией (iX7).

2027 BMW X7 G67 Vorschau 1

Как и прежде, машина окажется самым большим и роскошным автомобилем в линейке баварского автопроизводителя. Ожидаемая цена такого вседорожника в США – от 85 до 90 тысяч долларов (6,7 – 7,1-миллиона рублей). В России новые X7, разумеется, будут продавать в несколько раз дороже. 

Фото:BMW

