Бывший хитовый кроссовер Renault вернулся в Россию: что по цене

Текст: Алексей Шмидт
Кроссовер Renault Duster долгое время был одним из самых популярных представителей своего сегмента на российском авторынке. Машину ценили за приемлемую цену, надежность, высокий клиренс и отличные внедорожные качества. 

С уходом Renault из РФ продажи «Дастеров» в стране остановились, а параллельные импортеры игнорировали их для ввоза в Россию на протяжении нескольких лет. Но в середине 2025 года все изменилось.

Dacia Duster 2025

Как удалось выяснить нашей редакции в рамках мониторинга предложений «серовозов», в РФ вернулся Duster, причем нового, третьего по счету поколения, которое у нас никогда официально не продавалось.

Правда есть один нюанс – это уже не Renault, привычный нашим покупателям, а европейский Dacia. Такие машины начали ввозить из Франции под заказ.

Импортеры обещают приобрести новый Duster в «Старом Свете», доставить его в Россию, попутно оформив все необходимые документы, уплатив утильсбор и таможенные пошлины, а также поставить машину на учет. 

«Дастеры» предлагаются с 1,3-литровым бензиновым турбомотором TCe 130, развивающим 131 лошадиную силу (в составе мягко-гибридной силовой установки).

В объявлении в качестве трансмиссии машин указана «механика», но, вероятно, заказчик сможет также выбрать автомобиль с автоматической коробкой передач. Привод – полный.

За новые «Дастеры» в России просят от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 

