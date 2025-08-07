Самый бюджетный Jeep на замену Renault Duster показался на изображениях

Jeep разрабатывает следующую генерацию компакт-кроссовера Renegade. Автомобиль, последняя модернизация которого состоялась в 2022-м году, готовится совершить скачок в новое поколение, где ему станет еще легче конкурировать с бестселлером Renault Duster.

Как может выглядеть самый недорогой SUV американской марки недавно продемонстрировал в деталях цифровой художник «Kleber Silva», работающий в своей студии «KDesign AG».

Мастер пикселей подготовил рендерные изображения нового Jeep Renegade с нескольких ракурсов и даже сумел показать, как машина может измениться в салоне.

Jeep Renegade нового поколения (неофициальный рендер)

На изображениях новинка «Джип» получила ряд визуальных деталей, заимствованных у родственных Compass и Cherokee.

Решетка радиатора кроссовера была перелицована, бамперы модернизированы, фары хоть и изменились, но незначительно, а задние фонари сменили внутренний рисунок.

Jeep Renegade нового поколения (неофициальный рендер)

Самые существенные перемены могут ждать салон нового Renegade, в котором, если верить рендерам, будет переделано все, что только возможно.

Интерьер нового Jeep Renegade (спекулятивный рендер)

Внутреннее убранство кроссовера станет гораздо современнее, приобретя новую конструкцию передней панели, широкоформатный «парящий» дисплей мультимедийной системы, цифровую комбинацию приборов, новый руль, селектор трансмиссии в виде шайбы, а также новый центральный подлокотник.

Что ждет механическую сторону этой модели пока остается лишь догадываться. Ранее сообщалось, что этот компакт-кроссовер Jeep имеет шансы стать полноценным электромобилем, но официального подтверждения этим слухам пока нет.

Презентация реформенного Jeep Renegade, может состояться ближе к 2027 году.