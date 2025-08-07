ДомойАвтоновости сегодняСамый бюджетный Jeep на замену Renault Duster показался на изображениях

Самый бюджетный Jeep на замену Renault Duster показался на изображениях

Текст: Ростислав Архипов
джип ренегад 2026

Jeep разрабатывает следующую генерацию компакт-кроссовера Renegade. Автомобиль, последняя модернизация которого состоялась в 2022-м году, готовится совершить скачок в новое поколение, где ему станет еще легче конкурировать с бестселлером Renault Duster.

Как может выглядеть самый недорогой SUV американской марки недавно продемонстрировал в деталях цифровой художник «Kleber Silva», работающий в своей студии «KDesign AG». 

Мастер пикселей подготовил рендерные изображения нового Jeep Renegade с нескольких ракурсов и даже сумел показать, как машина может измениться в салоне.

renewed jeep renegade has familiar exterior and all new interior in unofficial renderings 1 1
Jeep Renegade нового поколения (неофициальный рендер)

На изображениях новинка «Джип» получила ряд визуальных деталей, заимствованных у родственных Compass и Cherokee.

Решетка радиатора кроссовера была перелицована, бамперы модернизированы, фары хоть и изменились, но незначительно, а задние фонари сменили внутренний рисунок.

renewed jeep renegade has familiar exterior and all new interior in unofficial renderings 3 1
Jeep Renegade нового поколения (неофициальный рендер)

Самые существенные перемены могут ждать салон нового Renegade, в котором, если верить рендерам, будет переделано все, что только возможно.

renewed jeep renegade has familiar exterior and all new interior in unofficial renderings 2 1
Интерьер нового Jeep Renegade (спекулятивный рендер)

Внутреннее убранство кроссовера станет гораздо современнее, приобретя новую конструкцию передней панели, широкоформатный «парящий» дисплей мультимедийной системы, цифровую комбинацию приборов, новый руль, селектор трансмиссии в виде шайбы, а также новый центральный подлокотник.

Что ждет механическую сторону этой модели пока остается лишь догадываться. Ранее сообщалось, что этот компакт-кроссовер Jeep имеет шансы стать полноценным электромобилем, но официального подтверждения этим слухам пока нет. 

Презентация реформенного Jeep Renegade, может состояться ближе к 2027 году.

Фото:Jeep

