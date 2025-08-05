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Минивэн Renault Trafic превратили в микро-квартиру на колесах

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
glenan concept cars ouvre un nouveau showroom en rhone alpes 1

Renault Trafic – остается одним из самых популярных минивэнов и фургонов в Европе. Именно на его основе в «Старом Свете» делают многие автокемперы. Один из таких домов на колесах недавно подготовила компания Glenan Concept Cars, переоборудовавшая простой «Трафик» в удобный для дальних путешествий автодом.

Машина получила название Renault Horizon Van и выделяется продуманным и удобным интерьером, а также спальным местом на крыше. 

zoom essai du camping car glenan concept cars horizon van 4 nos photos du van amenage 1
Renault Horizon Van

Из обычного минивэна автомобиль превращается в транспортное средство с мини-кухней и подъемной крышей. 

Переоборудование Trafic является на 100-процентов легальным и согласовано с «Рено», что позволяет авторам этого проекта вносить некоторые важные изменения для удобства в конструкцию автомобиля. 

Отдельное спальное место на крыше машины размером 140 на 198 см оснащается микроперфорированным подогревом, а также дышащим матрасом из пены с эффектом памяти.

le matelas respirant a memoire de forme installe surson sommier a lattes bois
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На крышке подъемного механизма установлена высокоэффективная сверхплоская солнечная панель мощностью 210 Вт, питающая кухонное оборудование, в которое входит варочная панель и холодильник, вмонтированные вмонтированы в компактный, но при этом вместительный кухонный гарнитур с раковиной и выдвижными столиками.

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Автодом оснащается 2-литровым мотором Dci 130, работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП. Стоимость базовой версии HorizonVan во Франции составляет 53 тысячи 400 евро (4,9-миллиона рублей).

Более вместительный вариант этой модели с приставкой Up (его длина достигает 5,48-метра) идет с мотором 2.0 Dci 170, сопряженным с 9-скоростным «автоматом» EAG9. За такие машины просят 60 тысяч 900 евро (5,6-миллиона рублей).

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Фото:Glenan Concept Cars

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