Минивэн Renault Trafic превратили в микро-квартиру на колесах

Renault Trafic – остается одним из самых популярных минивэнов и фургонов в Европе. Именно на его основе в «Старом Свете» делают многие автокемперы. Один из таких домов на колесах недавно подготовила компания Glenan Concept Cars, переоборудовавшая простой «Трафик» в удобный для дальних путешествий автодом.

Машина получила название Renault Horizon Van и выделяется продуманным и удобным интерьером, а также спальным местом на крыше.

Renault Horizon Van

Из обычного минивэна автомобиль превращается в транспортное средство с мини-кухней и подъемной крышей.

Переоборудование Trafic является на 100-процентов легальным и согласовано с «Рено», что позволяет авторам этого проекта вносить некоторые важные изменения для удобства в конструкцию автомобиля.

Отдельное спальное место на крыше машины размером 140 на 198 см оснащается микроперфорированным подогревом, а также дышащим матрасом из пены с эффектом памяти.

На крышке подъемного механизма установлена высокоэффективная сверхплоская солнечная панель мощностью 210 Вт, питающая кухонное оборудование, в которое входит варочная панель и холодильник, вмонтированные вмонтированы в компактный, но при этом вместительный кухонный гарнитур с раковиной и выдвижными столиками.

Автодом оснащается 2-литровым мотором Dci 130, работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП. Стоимость базовой версии HorizonVan во Франции составляет 53 тысячи 400 евро (4,9-миллиона рублей).

Более вместительный вариант этой модели с приставкой Up (его длина достигает 5,48-метра) идет с мотором 2.0 Dci 170, сопряженным с 9-скоростным «автоматом» EAG9. За такие машины просят 60 тысяч 900 евро (5,6-миллиона рублей).