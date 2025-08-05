Самый продаваемый седан Toyota сменит поколение в 2026 году

Седан Corolla входит в модельную линейку компании Toyota на протяжении многих десятилетий и все это время такая 4-дверка оставалась бестселлером автопроизводителя.

В нынешней генерации «Королла» пребывает с далекого 2018 года, обновившись пятью годами спустя. Следующим шагом в развитии этой важной для «Тойоты» модели является переход в свежее поколение, которое по слухам, состоится в 2026 году.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Corolla

Машину собираются модернизировать в честь празднования 60-летия Corolla. От реформенного седана ожидают внешнего вида, отсылающего к старшему брату Camry, а также современную компоновку салона с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и аналогичным по размеру экраном цифровой приборной панели.

В оснащение машины должна войти беспроводная зарядка, платформа программного обеспечения Arene, как в свежем RAV4, а также более качественные и дорогие материалы отделки и ряд новых ранее недоступных опций.

Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

Об агрегатных изменениях пока ничего не сообщается, но инсайдерские японские СМИ полагают, что продавать новую «Короллу» будут с новейшим 1,5-литровым бензиновым двигателем, доступным как в атмосферной, так и «наддувной» конфигурации.

Кроме того, для машины предложат гибридную и подключаемую гибридную модификации.

В последней максимальный запас хода автомобиля превысит отметку в 2 тысячи километров.