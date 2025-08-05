Новое поколение кроссовера Kia, хорошо известного в России, окажется самым длинным в сегменте

Кроссовер Kia Seltos, появившийся в 2019 году и отметившийся тем, что долгое время продавался и собирался в России, готовится к переходу во вторую по счету генерацию. Компактный представитель категории SUV обещает заметно измениться визуально и механически, а также удивить пространством в салоне.

По новой информации, раскрытой индийскими СМИ, во втором поколении Kia Seltos увеличится в размерах. Причем настолько, что станет самым крупным представителем своего сегмента.

Ожидается, что длина машины прибавит 100 мм – до 4465 мм, благодаря чему по габаритам автомобиль превзойдет своих конкурентов Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara и даже Jeep Compass, располагающегося на ступеньку выше этого класса.

Kia Seltos нового поколения (неофициальный рендер)

Увеличенные размеры кузова практически гарантируют новому «Селтос» просторный салон и прибавивший в объеме багажный отсек.

Еще более существенные перемены может ждать внешний облик машины. Предполагается, что в свежей генерации Seltos получит более современный и агрессивный дизайн, но высокий и угловатый кузов будет сохранен.

Прототип нового поколения Kia Seltos (неофициальный рендер)

Одним из главных технических новшеств модели может стать появление в ее арсенале бензино-электрической силовой установки. В ее состав должен войти полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор, состыкованный с электрическим двигателем и компактной батареей.

В список оснащения нового Kia Seltos, по слухам, будут включены такие опции как вентилируемые передние и задние сиденья (в отдельных странах с функцией подогрева), а также большой 30-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

В продажу новинка «Киа» обещает поступить ориентировочно в 2027 году.