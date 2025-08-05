Самый дорогой автомобиль Subaru всех времен выставлен на продажу

Редкий экземпляр самого дорогого Subaru всех времен – Prodrive P25 – выставлен на продажу на аукционе Race Cars For You. Всем, кто решится приобрести эту раллийную машину, допущенную к эксплуатации на дорогах общего пользования, придется выложить за нее вдвое больше, чем она стоила новой.

Prodrive P25 был представлен в 2022 году и создавался в честь раллийной модели WRC97 и ее дорожного аналога – культового 22B STI.

Prodrive P25

Автомобиль окрасили в насыщенный цвет синий металлик, тесно связанный с гоночными «Импрезами» эпохи конца 90-х, дополнили его внешний вид золотистыми 19-дюймовыми колесными дисками Prodrive с покрышками Bridgestone, а также оснастили салон гоночными сиденьями со спортивными ремнями безопасности.

Под капотом автомобиля был размещен 2,5-литровый турбированный 4-цилиндровый оппозитный мотор, вдохновленный двигателем EJ25.

Его предшественник выдавал до 340 лошадиных сил, но современная версия развивает целых 400 «лошадей», которые передаются на все четыре колеса через 6-ступенчатую секвентальную трансмиссию.

За счет легкого веса машина способна разгоняться от 0 до 100 километров в час менее чем за 3 секунды.

Выставленный на продажу экземпляр Prodrive P25 успел проехать за 3 года всего 600 миль (965 километров). На момент его покупки стоимость машины составляла почти 600 тысяч долларов (47 миллионов 850 тысяч рублей), что сделало ее самой дорогой Subaru в истории.

Но теперь за этот лимитированный автомобиль хотят выручить еще больше. Продавец просит за свой «Субару» 932 тысячи 736 долларов (почти 74,4 миллиона рублей).