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Самый дорогой автомобиль Subaru всех времен выставлен на продажу

Текст: Алексей Шмидт
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Редкий экземпляр самого дорогого Subaru всех времен – Prodrive P25 – выставлен на продажу на аукционе Race Cars For You. Всем, кто решится приобрести эту раллийную машину, допущенную к эксплуатации на дорогах общего пользования, придется выложить за нее вдвое больше, чем она стоила новой. 

Prodrive P25 был представлен в 2022 году и создавался в честь раллийной модели WRC97 и ее дорожного аналога – культового 22B STI.

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Prodrive P25

Автомобиль окрасили в насыщенный цвет синий металлик, тесно связанный с гоночными «Импрезами» эпохи конца 90-х, дополнили его внешний вид золотистыми 19-дюймовыми колесными дисками Prodrive с покрышками Bridgestone, а также оснастили салон гоночными сиденьями со спортивными ремнями безопасности. 

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Под капотом автомобиля был размещен 2,5-литровый турбированный 4-цилиндровый оппозитный мотор, вдохновленный двигателем EJ25.

Его предшественник выдавал до 340 лошадиных сил, но современная версия развивает целых 400 «лошадей», которые передаются на все четыре колеса через 6-ступенчатую секвентальную трансмиссию. 

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За счет легкого веса машина способна разгоняться от 0 до 100 километров в час менее чем за 3 секунды. 

Выставленный на продажу экземпляр Prodrive P25 успел проехать за 3 года всего 600 миль (965 километров). На момент его покупки стоимость машины составляла почти 600 тысяч долларов (47 миллионов 850 тысяч рублей), что сделало ее самой дорогой Subaru в истории.

Но теперь за этот лимитированный автомобиль хотят выручить еще больше. Продавец просит за свой «Субару» 932 тысячи 736 долларов (почти 74,4 миллиона рублей).

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Фото:Race Cars For You

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