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Новый универсал Subaru Levorg станет агрессивнее и экономичнее

Текст: Алексей Шмидт
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Нынешняя генерация универсала Subaru Levorg, который преимущественно продается на японском рынке, существует с 2020 года.

Осенью 2026 года должен состояться плановый переход этой модели в третье по счету поколение, которое сулит «Леворгу» не только более агрессивный внешний вид, но и долгожданный бензино-электрический силовой агрегат.

Судя по рендерам японского издания «BestCarWeb», автомобиль удивит более динамичным внешним видом с обилием резких граней кузова, узкими фарами и глянцевым пластиковым обвесом. 

10 LEVORG F R 250810 SO3 1
Спекулятивные рендеры нового поколения Subaru Levorg

Ожидается, что длина реформенного универсала составит 4780 мм, ширина – 1820 мм, а высота – 1480 мм. Расстояние между осями будет равно 2670 мм. Прибавка в габаритах обеспечит автомобилю больший объем свободного пространства внутри. 

Что касается его технической части, то здесь пока все выглядит неопределенно. Актуальный Levorg продается в Японии с 1,8-литровым и 2,4-литровым горизонтально-оппозитными турбомоторами, оснащенными системой непосредственного впрыска.

Первый вариант двигателя должен сохраниться в новом поколении и будет выдавать прежние 177 лошадиных сил, тогда как второй может быть заменен на бензино-электрическую систему S:HEV, разработке которой участвовала Toyota.

20 LEVORG SS 250810 SO2 1

В ее основе будет лежать собственный 2,5-литровый оппозитный мотор Subaru, связку которому составит два электродвигателя от Toyota (один для привода, другой для генерации электроэнергии). Силовой агрегат должен удивить высокой мощностью и топливной экономичностью.

В арсенал модернизированного универсала «Субару» должны войти ранее недоступные опции, в том числе системы ADAS (автономного управления) и EyeSight (продвинутая функция безопасности).

Предполагаемая цена нового Levorg в Японии сейчас составляет 4,3-миллиона иен или 2,3-миллиона рублей.

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Фото:BestCarWeb

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