Самый известный автомеханик Испании назвал самые надежные и проблемные марки автомобилей

Один из самых известных и опытных автомехаников Испании Карлос Перес пообщался с журналистами местного издания «Lavanguardia».

Эксперта в ремонте машин, победивший в конкурсе на лучшего работника в автомастерских страны в 2025 году, расспросили на разные темы, одной из которых стал его личный рейтинг надежных и ненадежных автобрендов.

Ответы специалиста на эти вопросы оказались вполне тривиальными и не удивят большинство людей, увлекающихся автомобильной тематикой.

Наиболее надежными автомобильными марками по версии Переса являются азиатские бренды, в частности японские и корейские компании. В список лучших вошли Honda, Mazda и Toyota. Их машины были названы выносливыми, качественными и способными проехать много километров без каких либо проблем.

Отдельным образом автомеханик отметил корейские бренды Kia и Hyundai, которые также выглядят неплохо с точки зрения общей надежности.

Что касается китайских марок, то здесь специалист указал на ряд трудностей, в частности на проблемы с их обслуживанием, складывающиеся из-за отсутствия доступности запчастей.

Личный рейтинг автомобильных брендов с самыми ненадежными машинами от испанского эксперта также оказался предсказуем. На вопрос о том, какие автомобили создают своим владельцам больше всего технических проблем, он не колеблясь ответил: «Land Rover и Jaguar».

По его словам, машины этих марок имеют очень плохую репутацию. И вполне заслуженно. В них сбоит электроника, постоянно выходят из строя двигатели, а качество сборки остается крайне сомнительным.