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Появились патентные изображения Toyota Hilux нового поколения: другой дизайн и высокотехнологичный салон

Текст: Алиса Шашкова
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Toyota работает над следующей генерацией своего пикапа Hilux, которая, по слухам, будет представлена уже в сентябре этого года. Накануне в интернет утекли патентные изображения этой модели, раскрывающие некоторые особенности ее экстерьера и интерьера. 

Судя по опубликованным патентным чертежам, в новом поколении самый известный пикап «Тойоты» переживет изменения в дизайне благодаря более широкой решетки радиатора и массивному воздухозаборнику. Спереди машина станет более квадратной и высокой в сравнении с текущей версией, а над ее фарами по обеим сторонам разместится горизонтальная полоса. 

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Патентное изображение нового поколения Toyota Hilux

В салоне нового Hilux основное внимание, как и прежде, будет уделено практичности. Пикап удивит многоуровневой компоновкой, отражающей внедорожную идентичность модели, а также приобретет отдельностоящие 12,3-дюймовые экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

В арсенал «утилитарника» должен войти электронный стояночный тормоз, а также селектор трансмиссии, срисованный с внедорожников Land Cruiser.

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Интерьер нового поколения Toyota Hilux (патентное изображение)

Мощностные характеристики нового «Хайлакса» пока прячутся за занавесой тайны, но японские СМИ полагают, что машине будут доступны 2,4- и 2,8-литровые дизельные моторы. Связку последнему составит 48-вольтовая мяго-гибридная система, а средний расход топлива такой установки снизится с нынешних 8,5 до 7,1-литра на 100 километров.

За внедорожные качества в новом Hilux, по слухам, будет отвечать система подключаемого привода Part-Time, усиленная электронная система A-TRC, блокировка дифференциала и другие функции, способные улучшить проходимость машины на бездорожье. 

Кроме того, инсайдеры пишут, что в будущем новый Toyota Hilux может приобрести подключаемую гибридную силовую установку для конкуренции с Ford Ranger PHEV. 

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Фото:Соцсети

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