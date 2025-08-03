Лифтованный внедорожник Toyota подготовили для ночевок в глуши

Toyota позиционирует свой большой рамный внедорожник 4Runner как приключенческий автомобиль, но формально он таким не является даже в версии TRD Pro.

Зато американская компания «MJ Motorsports» обещает сделать из любого «Фораннера» машину, в которой можно будет легко забраться в глушь и даже переночевать там с высокой долей комфорта.

В основе проекта лежит внедорожник в исполнении TRD Pro, выкрашенный в эксклюзивный цвет Mudbath. Машина украшена набором дополнительных аксессуаров, которые делают ее более впечатляющей, чем заводскую версию.

Toyota 4Runner TRD Pro MJ Motorsports

Среди них – безымянный лифт-комплект, значительно увеличивающий дорожным просвет внедорожника, стильные светодиодные фары Alphared Nova, стильный капот Seibon TS с карбоновым покрытием и колесные диски Mickey Thompson Baja Boss размерностью 295/70/17, обутые в грязевые покрышки.

Для того, чтобы иметь возможность устроить ночлег там, куда другие внедорожники вряд ли доберутся своим ходом, в автомобиле предусмотрен массивный экспедиционный багажник с дополнительной прожекторной светотехникой и возможностью установки на него универсальной палатки iKamper.

Агрегатные изменения в проект Toyota 4Runner MJ Motorsports не вносились. Машина комплектуется 2,4-литровой гибридной турбированной силовой установкой i-Force Max, развивающей 326 лошадиных сил мощности.

Расход топлива внедорожника в городе по паспортным характеристикам составляет 10,2-литра на 100 км, а на трассе 9,8-литра бензина на 100 километров.

Цены на комплект доработок для «Тойота Фораннер» раскроют позднее.