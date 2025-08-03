ДомойАвтоновости сегодняЛифтованный внедорожник Toyota подготовили для ночевок в глуши

Лифтованный внедорожник Toyota подготовили для ночевок в глуши

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
lifted toyota 4runner looks ready for anything with carbon hood roof tent and new wheels 5 1

Toyota позиционирует свой большой рамный внедорожник 4Runner как приключенческий автомобиль, но формально он таким не является даже в версии TRD Pro.

Зато американская компания «MJ Motorsports» обещает сделать из любого «Фораннера» машину, в которой можно будет легко забраться в глушь и даже переночевать там с высокой долей комфорта.

В основе проекта лежит внедорожник в исполнении TRD Pro, выкрашенный в эксклюзивный цвет Mudbath. Машина украшена набором дополнительных аксессуаров, которые делают ее более впечатляющей, чем заводскую версию.

lifted toyota 4runner looks ready for anything with carbon hood roof tent and new wheels 1 1
Toyota 4Runner TRD Pro MJ Motorsports

Среди них – безымянный лифт-комплект, значительно увеличивающий дорожным просвет внедорожника, стильные светодиодные фары Alphared Nova, стильный капот Seibon TS с карбоновым покрытием и колесные диски Mickey Thompson Baja Boss размерностью 295/70/17, обутые в грязевые покрышки.

Для того, чтобы иметь возможность устроить ночлег там, куда другие внедорожники вряд ли доберутся своим ходом, в автомобиле предусмотрен массивный экспедиционный багажник с дополнительной прожекторной светотехникой и возможностью установки на него универсальной палатки iKamper. 

lifted toyota 4runner looks ready for anything with carbon hood roof tent and new wheels 2 1

Агрегатные изменения в проект Toyota 4Runner MJ Motorsports не вносились. Машина комплектуется 2,4-литровой гибридной турбированной силовой установкой i-Force Max, развивающей 326 лошадиных сил мощности.

lifted toyota 4runner looks ready for anything with carbon hood roof tent and new wheels 6 1

Расход топлива внедорожника в городе по паспортным характеристикам составляет 10,2-литра на 100 км, а на трассе 9,8-литра бензина на 100 километров. 

Цены на комплект доработок для «Тойота Фораннер» раскроют позднее. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:MJ Motorsports

Читайте также:

Последние новости:

Новый Toyota Roomy сделают версией минивэна Alphard для...

Самый известный автомеханик Испании назвал самые надежные и...

Седан Toyota дешевле Corolla удивит расходом топлива

Появились патентные изображения Toyota Hilux нового поколения: другой...

Land Rover, Volkswagen и BMW вошли в пятерку...

Самый большой и роскошный кроссовер BMW показали в...

Самый безотказный минивэн на планете снова в России:...

У популярного седана Kia возникли проблемы с отклеиванием...

Новая практичная Toyota для дачников раскрыла о себе...

Гиперкары на десятки миллионов долларов, изъятые у преступников,...

Крошечный кроссовер Daihatsu получил ультра-лимитированную версию

Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых...

Один из лучших внедорожников для охотников и рыбаков...

Honda обновила гибридный Civic

Toyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+