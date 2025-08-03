Самый большой и роскошный кроссовер BMW показали в новом поколении

Актуальный модельный ряд BMW в сегменте больших кроссоверов немного устарел, поэтому неудивительно, что совсем скоро два главных его представителя – X5 и X7 сменят поколение. Последний появился в 2019 году и делит свои гены с «Икс пятым», который также дожидается глобальной модернизации.

Баварский автопроизводитель уже приступил к испытаниям самого большого в своей линейке SUV, который тестируется параллельно с новой генерацией X5. Именно их фотографии послужили основой для рендерных изображений нового BMW X7.

Несмотря на большие изменения в дизайне кузов «Икс седьмого» сохранил оквадраченную форму и многоуровневую переднюю часть. Все детали экстерьера машины были заменены, но скелет, похоже, остался тем же. Удачная платформа CLAR также никуда не денется, однако с большой долей вероятности будет модернизирована.

BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

У BMW большие планы по переходу на новый язык дизайна, который переживает боевое крещение в электрических моделях i3 и iX3, однако новый BMW X7 может сохранить классический вид с многоуровневыми фарами. Правда они станут компактнее, чем в актуальной модели, и сменят внутренний рисунок.

При ракурсе сбоку на виртуальной машине можно заметить потайные дверные ручки, которые установлены на подоконную линию кузова как в Ford Mustang Mach-E, а сзади видны другие фонари.

BMW X7 нового поколения (неофициальный рендер)

Как поменяется новый BMW X7 внутри на рендерах не показали, но, вероятно, в салоне флагмана SUV-линейки баварцев разместится новейшая мультимедийная система, представленная в начале этого года.

В проекте новой генерации «Икс седьмого» большую роль должна сыграть электроника, поэтому появление под капотом автомобиля подключаемого гибрида кажется неизбежным.

Премьера нового BMW X7 состоится только после дебюта следующего X5, поэтому вживую машину вряд ли можно будет увидеть раньше 2027-2028 года.