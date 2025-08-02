Самый безотказный минивэн на планете снова в России: это не Toyota

Несмотря на огромную популярность кроссоверов некоторые семейные покупатели продолжают предпочитать им более практичные минивэны. Одним из главных качеств таких машин, на которые опираются их владельцы, является надежность. Но какую из них можно считать в этом важном показателе лучшим?

На этот вопрос дал ответ портал «Top Speed», утверждающий, что самым безотказным минивэном в этом году является Kia Carnival. Что еще интереснее, эту машину сегодня можно приобрести даже на российском рынке.

Дорестайлинговый Kia Carnival

Как удалось выяснить нашей редакции, недавно в Россию ввезли большую партию новых Kia Carnival. Это машины 2025 года выпуска как в дорестайлинговой, так и в рестайлинговой версиях.

В свежем рейтинге надежности минивэнов такие автомобили заработали оценку в 80 из 100 возможных, что поставило их на первое место в этой дисциплине среди всех конкурентов.

Рестайлинговый Kia Carnival

На российском рынке Kia Carnival сейчас доступен как с 3,5-литровым бензиновым мотором на 249 лошадиных сил, так и 2-литровым бензиновым двигателем на 233 л.с., а также с 1,6-литровым гибридом на 253 «сил» и даже с «дизелем» на 194 «скакунов».

Машины комплектуются автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

Интерьер обновленного Kia Carnival

Цены на новые «Карнивалы» в РФ начинаются от 5 миллионов рублей и доходят до 10 миллионов рублей в зависимости от выбранной покупателем версии, страны ввоза и прихоти дилера.