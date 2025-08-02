ДомойАвтоновости сегодняСамый безотказный минивэн на планете снова в России: это не Toyota

Самый безотказный минивэн на планете снова в России: это не Toyota

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
b32628c8 1d7d 401c a57a 1169c5700dcf

Несмотря на огромную популярность кроссоверов некоторые семейные покупатели продолжают предпочитать им более практичные минивэны. Одним из главных качеств таких машин, на которые опираются их владельцы, является надежность. Но какую из них можно считать в этом важном показателе лучшим? 

На этот вопрос дал ответ портал «Top Speed», утверждающий, что самым безотказным минивэном в этом году является Kia Carnival. Что еще интереснее, эту машину сегодня можно приобрести даже на российском рынке.

kia carnival 2021 vid speredi
Дорестайлинговый Kia Carnival

Как удалось выяснить нашей редакции, недавно в Россию ввезли большую партию новых Kia Carnival. Это машины 2025 года выпуска как в дорестайлинговой, так и в рестайлинговой версиях. 

В свежем рейтинге надежности минивэнов такие автомобили заработали оценку в 80 из 100 возможных, что поставило их на первое место в этой дисциплине среди всех конкурентов. 

Kia Carnival facelift unveiled 1
Рестайлинговый Kia Carnival

На российском рынке Kia Carnival сейчас доступен как с 3,5-литровым бензиновым мотором на 249 лошадиных сил, так и 2-литровым бензиновым двигателем на 233 л.с., а также с 1,6-литровым гибридом на 253 «сил» и даже с «дизелем» на 194 «скакунов».

Машины комплектуются автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

2025 kia carnival south korea 1
Интерьер обновленного Kia Carnival

Цены на новые «Карнивалы» в РФ начинаются от 5 миллионов рублей и доходят до 10 миллионов рублей в зависимости от выбранной покупателем версии, страны ввоза и прихоти дилера. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kia

Читайте также:

Последние новости:

У популярного седана Kia возникли проблемы с отклеиванием...

Новая практичная Toyota для дачников раскрыла о себе...

Гиперкары на десятки миллионов долларов, изъятые у преступников,...

Крошечный кроссовер Daihatsu получил ультра-лимитированную версию

Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых...

Один из лучших внедорожников для охотников и рыбаков...

Honda обновила гибридный Civic

Toyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Крошечный минивэн Honda начального уровня превратили в спальню...

Honda представит новый электрический мотоцикл 2 сентября

Самый экстравагантный кроссовер Nissan возвращается: первые изображения

Новый рамный вездеход Kia получил праворульную версию

Блогер узнал, почему японцы избавляются от своих автомобилей...

Самым «глупым» автомобилем в 2025 году назвали одну...

Большой кроссовер Honda на 8 мест рвется в...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+