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Крошечный кроссовер Daihatsu получил ультра-лимитированную версию

Текст: Алексей Шмидт
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Копия Daihatsu Rocky Limited Edition 2 1

Редкие автомобили способны будоражить воображение своих владельцев. Причем будь то гиперкар с многомиллионной ценой, либо нечто гораздо более практичное, но столь же эксклюзивное.

На выставке в Индонезии на днях будут выбраны 10 покупателей, которые получат в свое распоряжение ограниченную серию бюджетного кроссовера Daihatsu Rocky с приставкой Limited Edition.

Копия Daihatsu Rocky Limited Edition 1 1

Специальная модель, показанная на Международном автосалоне в Гайкиндо (GIIAS), основана на прошлогоднем концепте Daihatsu Rocky Crossfield.

Машина отличается неокрашенными бамперами, уникальной радиаторной решеткой с гравировкой «Daihatsu», а также 16-дюймовыми легкосплавными черными колесами.

Daihatsu Rocky Crossfield 1a
Концепт-кар Daihatsu Rocky Crossfield

Серийный лимитированный Rocky выкрашен в оранжевый цвет с черными акцентами на крыше, колесных арках и корпусах зеркал заднего вида и бамперах, но лишен экспедиционного багажника, который был у прототипа. 

Daihatsu Rocky Limited Edition 4
Серийный лимитированный Daihatsu Rocky Limited Edition

Внутри автомобиль практически не отличается от простого «Рокки». Единственными  переменами в салоне машины являются черные вставки на рулевом колесе, центральной консоли, дефлекторах климат-контроля, дверных ручках и селекторе переключения передач. 

Daihatsu Rocky Limited Edition 3
Интерьер лимитированного Daihatsu Rocky

Механически лимитированный Daihatsu и вовсе повторяет оригинальную модель. Под его капотом установлен 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор мощностью 87 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором и передним приводом. 

Стоимость супер-редкого Daihatsu Rocky составит 248 тысяч 750 индонезийских рупий или 1,2-миллиона российских рублей. Все 10 счастливчиков, которые смогут заказать эту машину, будут выбраны пока идет выставка в Индонезии. 

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Фото:Daihatsu

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