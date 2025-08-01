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Самый экстравагантный кроссовер Nissan возвращается: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
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Недавно Nissan представил новые поколения моделей Leaf и Micra, а теперь идет черед обновиться еще одному известному автомобилю этого японского автопроизводителя – кроссоверу Juke. Машина уже была показана на официальных тизерах, но рассмотреть ее полноценно на затемненных изображениях было непросто. 

Nissan Juke EV teaser
Официальный тизер нового Nissan Juke

Исправить это досадное обстоятельство недавно решил дизайнер студии «LarsDesign», показавший внешний облик «Ниссан Джук» в новом поколении.

Независимый художник черпал вдохновение не только в официальных тизерных изображениях машины, но и в экстерьере концепт-кара Hyper Punk образца 2023 года. У шоу-кара был заимствован общий облик, но большая часть футуристичных элементов отпали сами собой. 

А вот что у автомобиля осталось, так это угловатый кузов и боковой профиль, повторяющий предыдущие генерации этой модели. 

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Неофициальный рендер нового Nissan Juke

«Паркетник» приобрел широкий пластиковый обвес на колесных арках и порогах, а также фары необычной формы и рельефный бампер.

Ожидается, что во втором поколении Nissan Juke будет построен на новой модульной архитектуре CMF-EV, предполагающей наличие под капотом исключительно электромоторов. 

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Неофициальный рендер нового Nissan Juke

От начальных вариантов машины ожидают одного электрического двигателя, максимальная отдача которого составит примерно 150 лошадиных сил, но в «заряженной» модификации Nismo моторов будет сразу два, а мощность превысит показатель в 250 л.с. 

О дальнобойности кроссовера пока можно лишь догадываться, но ходят слухи, что на одном заряде такие машины смогут проезжать до 500 километров. 

Премьера нового Nissan Juke должна состояться до конца 2025 года, а его продажи стартуют в начале 2026-го.

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Фото:lars_o_saeltzer, Nissan

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