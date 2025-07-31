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Новый недорогой спорткупе Toyota GR86 показали на спекулятивных изображениях

Текст: Михаил Романченко
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Toyota работает над третьим поколением спортивного купе GR86, которое, по слухам, на этот раз будет создано полностью собственными силами японского автопроизводителя. Машина должна присоединиться к расширяющейся линейке спортивных моделей компании наряду с Celica, MR2 и GR Supra следующей генерации. 

Несмотря на потенциально широкий список машин в одной нише отказываться от GR86 в «Тойоте» точно не собираются. Более того, японские инженеры хотят подготовить новое поколение этой модели уже к 2027 году. 

На днях автомобиль показали на спекулятивных рендерах, судя по которым новая GR86 будет серьезно отличаться внешне от своей предшественницы. 

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Toyota GR86 актуального поколения

Спорткупе может достаться более агрессивный дизайн с С-образными фарами, похожими на те, что используют актуальные Crown, Prius, Camry и RAV4, угловатый бампер сложной конструкции с широким нижним сетчатым воздухозаборником, а также крылья спереди с воздуховодами и объемные задние колесные арки, напоминающие корму кроссовера C-HR.

Кузов нового GR86 должен стать длиннее и шире, растянувшись до 4300 и 1800 мм соответственно, в то время как его высота, напротив, будет сокращена на 10 мм – до 1300 мм. 

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Toyota GR86 нового поколения (неофициальный рендер)

Внутри машины может расположиться полностью цифровая комбинация приборов и новая мультимедийная система, а компоновка сидений, как и прежде, будет реализована по схеме 2+2.

Под капотом автомобиля с большой долей вероятности разместится новый 2-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, представленный на автосалоне в Токио в 2025 году. Его мощность в базовой дорожной версии может составить порядка 300 лошадиных сил.

В линейке моделей Toyota новый GR86 станет самым доступным представителем этого спортивного сегмента и будет конкурировать на японском рынке с Mazda MX-5 (он же Mazda Roadster).

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Фото:Motor-Fan, Toyota

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