Новый недорогой спорткупе Toyota GR86 показали на спекулятивных изображениях

Toyota работает над третьим поколением спортивного купе GR86, которое, по слухам, на этот раз будет создано полностью собственными силами японского автопроизводителя. Машина должна присоединиться к расширяющейся линейке спортивных моделей компании наряду с Celica, MR2 и GR Supra следующей генерации.

Несмотря на потенциально широкий список машин в одной нише отказываться от GR86 в «Тойоте» точно не собираются. Более того, японские инженеры хотят подготовить новое поколение этой модели уже к 2027 году.

На днях автомобиль показали на спекулятивных рендерах, судя по которым новая GR86 будет серьезно отличаться внешне от своей предшественницы.

Toyota GR86 актуального поколения

Спорткупе может достаться более агрессивный дизайн с С-образными фарами, похожими на те, что используют актуальные Crown, Prius, Camry и RAV4, угловатый бампер сложной конструкции с широким нижним сетчатым воздухозаборником, а также крылья спереди с воздуховодами и объемные задние колесные арки, напоминающие корму кроссовера C-HR.

Кузов нового GR86 должен стать длиннее и шире, растянувшись до 4300 и 1800 мм соответственно, в то время как его высота, напротив, будет сокращена на 10 мм – до 1300 мм.

Toyota GR86 нового поколения (неофициальный рендер)

Внутри машины может расположиться полностью цифровая комбинация приборов и новая мультимедийная система, а компоновка сидений, как и прежде, будет реализована по схеме 2+2.

Под капотом автомобиля с большой долей вероятности разместится новый 2-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, представленный на автосалоне в Токио в 2025 году. Его мощность в базовой дорожной версии может составить порядка 300 лошадиных сил.

В линейке моделей Toyota новый GR86 станет самым доступным представителем этого спортивного сегмента и будет конкурировать на японском рынке с Mazda MX-5 (он же Mazda Roadster).