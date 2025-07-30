Самый крепкий трехрядный гибридный SUV делает не Toyota и даже не Lexus

Современные кроссоверы средних размеров с гибридным приводом служат универсальным семейным автомобилем, что раньше было уделом минивэнов. Они способны перевозить детей, домашних животных, продукты, багаж, спортинвентарь, мебель, садовое оборудование и все остальное и быть максимально экономичными машинами.

Надежность в таких моделях является необходимостью. И чаще всего большие семьи обращают свой взор на модели Toyota и Lexus, однако как показывает новое исследование, покупатели ошибаются.

Kia Sorento Hybrid 2025

Согласно информации, раскрытой авторитетным порталом «J.D.Power», наиболее крепким SUV средних размеров с гибридной силовой установкой является корейский Kia Sorento Hybrid. В свежем анализе американских аналитиков кроссоверу досталась оценка надежности в образцовые 82%.

Кроме того, утверждается, что Kia Sorento Hybrid обладает одной из самых удобных и гибких трехрядных компоновок в сегменте. Однако его главным недостатком называют шестиместный салон с капитанскими креслами среднего ряда.

Все задние сиденья складываются вперед (средние образуют практически ровный пол), что увеличивает грузовое пространство.

Гибридная и негибридная версии Kia Sorento 2025 предлагают практически одинаковый объем салона и мощность благодаря турбированным двигателям. Бензино-электрическая модификация использует 1,6-литровый «наддувный» ДВС, сочетающийся с электромотором и практически соответствует по мощности «топовому» турбированному «Соренто».

Сегодня гибридные Kia Sorento можно найти даже на российском рынке. Цены на машины 2025 года без пробега стартуют от 3 миллионов 150 тысяч и доходят до 5 миллионов 590 тысяч рублей.