Новый кроссовер Dacia C-Neo застукали задолго до премьеры

Румынский суббренд Renault, продающий свои машины под маркой Dacia, недавно расширил свое портфолио новым поколением бестселлера Duster, а затем и его более крупным родственником Bigster. Но это еще не конец, ведь параллельно инженеры этой компании работают над совершенно новым семейством автомобилей.

Проект носит название C-Neo и будет включать в себя машины в разных типах кузова, в том числе компакт-кроссовер. Недавно запечатлеть прототип этой модели удалось фотошпионам с ником «Cochespias1».

Судя по сделанному снимку речь идет о компактном SUV, который благодаря вытянутой оконной линии и увеличенным размерам расположится на ступеньку выше модели Sandero.

По дизайну «паркетник» будет напоминать Duster и Bigster, но его фары окажутся несколько уже, чем у родственников.

Прототип нового кроссовера Dacia C-Neo

По свежим слухам длина C-Neo составит около 4,6-метра. Таким образом по габаритам новинка превзойдет 7-местный универсал Jogger, однако вряд ли получит трехрядный салон. Зато как у этой модели в новом SUV будут установлены массивные рейлинги на крыше.

Что касается двигателей, то Dacia, скорее всего, будет комплектовать свою новую модель привычными бензиновыми или электрифицированными бензиновыми агрегатами, мощность которых составит от 100 до 140 лошадиных сил.

Пока руководство Dacia хранит молчание на тему того, когда новые модели C-Neo, спроектированные на платформе CMF-B, появятся в продаже. Но если верить инсайдерским утечкам премьера одной из машин этого семейства (вероятно именно кроссовера) состоится уже в 2026 году.