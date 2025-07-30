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Популярные минивэны-близнецы Toyota просятся в скорый рестайлинг

Текст: Ростислав Архипов
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Близнецы-минивэны Toyota Noah и Voxy начали продавать в Японии на заре 2000-х. В 2022-м оба перебрались в четвертую по счету генерацию. Характерной особенностью обеих моделей является дизайн. Noah известна своим классическим и спокойным внешним видом, в то время как Voxy, напротив, обладает агрессивным экстерьером.

Сейчас Toyota готовится к их первому обновлению. Изначально считалось, что машины представят в октябре, но, похоже, релиз минивэнов будет перенесен на гораздо более ранний срок.

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Toyota Noah

Как сообщает японская пресса, официальная премьера реформенных Toyota Noah и Voxy состоится 1 сентября. Обновление этих моделей будет сосредоточено на технологиях безопасности, автомобильных системах в оборудовании, а также на модернизированных двигателях.

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Toyota Voxy

«Тойота» собирается внести незначительные изменения в экстерьер минивэнов, наделив его доработанной решеткой радиатора и фарами.

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Интерьер Toyota Noah и Toyota Voxy

10,5-дюймовый дисплей мультимедийной системы в салоне станет стандартным оборудованием, а система безопасности будет доработана до протокола TSS 3.0. В ее арсенал войдет улучшенный помощник в удержании полосы движения, автоматический дальний свет и другие функции, в том числе система контроля за «слепыми» зонами.

Линейка двигателей Noah и Voxy, по слухам, сохранится в нынешнем виде, но, возможно, будет незначительно модернизирована.

В Японии оба вэна комплектуются 2-литровым бензиновым и 1,8-литровым гибридным двигателем, работающим в паре с вариатором. Средний расход топлива классического ДВС составляет 6,7-литра на 100 км, а бензино-электрической силовой установки 4,2-литра на 100 километров соответственно.

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Фото:Toyota

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