ДомойАвтоновости сегодняВ Россию завезли новый кроссовер самого надежного бренда: это не Toyota и...

В Россию завезли новый кроссовер самого надежного бренда: это не Toyota и даже не Honda

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 subaru forester 1

Параллельный импорт продолжает активно использоваться всеми сторонами автомобильного бизнеса России.

Чаще всего «серые» импортеры ввозят в страну наиболее популярные модели известных автопроизводителей, в том числе самые надежные (к примеру Toyota и Honda). Но недавно общий список новинок был пополнен одной моделью компании, которая в 2025 году превосходит по выносливости как «Тойоту», так и «Хонду».

2025 subaru forester touring exterior 1
Subaru Forester 2025

Речь идет о Subaru. В 2025 году «Consumer Reports» поставил эту компанию на первое место с точки зрения надежности, удостоив ее рейтинга 68 из 100 баллов. Это на 3 бала больше, чем занявшая второе место Lexus и 6 баллов, чем ставшей третьей Toyota соответственно.

До России доехал один из самых популярных кроссоверов Subaru в мире – Forester. Причем машина нового поколения, представленного в 2023 году. Автомобиль заметно отличается от всех своих предшественников дизайном и оснащением.

2025 subaru forester touring interior 1

На российском рынке «Форестер» 2025 года предлагается к покупке с 2- и 2,5-литровыми оппозитными моторами мощностью 136 и 180 лошадиных сил. Помогают им фирменный «субаровский» вариатор и система постоянного 4WD.

Бестселлер самого надежного автомобильного бренда в мире оценен в России минимум в 6 миллионов 500 тысяч рублей. Машины можно купить как под заказ, так и уже доставленные в российские автосалоны.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru

Читайте также:

Последние новости:

Новый кроссовер Dacia C-Neo застукали задолго до премьеры

Рамный внедорожник на базе Toyota Hilux стал магазином...

Популярные минивэны-близнецы Toyota просятся в скорый рестайлинг

Самым ломучим автомобилем Британии оказался «японец»

Самый известный внедорожник Suzuki переделали до неузнаваемости

Toyota RAV4 показан в новом практичном и утилитарном...

Новый недорогой 7-местный кроссовер Mitsubishi грозится стать гибридом

Новый кроссовер Renault на замену Duster впервые запечатлели...

Самый продаваемый купе-автомобиль в мире теперь в России:...

Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026...

В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного...

Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1...

Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki,...

Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+