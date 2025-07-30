В Россию завезли новый кроссовер самого надежного бренда: это не Toyota и даже не Honda

Параллельный импорт продолжает активно использоваться всеми сторонами автомобильного бизнеса России.

Чаще всего «серые» импортеры ввозят в страну наиболее популярные модели известных автопроизводителей, в том числе самые надежные (к примеру Toyota и Honda). Но недавно общий список новинок был пополнен одной моделью компании, которая в 2025 году превосходит по выносливости как «Тойоту», так и «Хонду».

Subaru Forester 2025

Речь идет о Subaru. В 2025 году «Consumer Reports» поставил эту компанию на первое место с точки зрения надежности, удостоив ее рейтинга 68 из 100 баллов. Это на 3 бала больше, чем занявшая второе место Lexus и 6 баллов, чем ставшей третьей Toyota соответственно.

До России доехал один из самых популярных кроссоверов Subaru в мире – Forester. Причем машина нового поколения, представленного в 2023 году. Автомобиль заметно отличается от всех своих предшественников дизайном и оснащением.

На российском рынке «Форестер» 2025 года предлагается к покупке с 2- и 2,5-литровыми оппозитными моторами мощностью 136 и 180 лошадиных сил. Помогают им фирменный «субаровский» вариатор и система постоянного 4WD.

Бестселлер самого надежного автомобильного бренда в мире оценен в России минимум в 6 миллионов 500 тысяч рублей. Машины можно купить как под заказ, так и уже доставленные в российские автосалоны.