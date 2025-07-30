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Самый известный внедорожник Suzuki переделали до неузнаваемости

Текст: Алиса Шашкова
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Японский бренд тюнинга DAMD, известный своими проектами на основе внедорожника Suzuki Jimny, показал свою очередную работу. Вслед за вариантами Little G и Little D, представляющими собой переделку «Джимни» в визуальный аналог Mercedes G-Class и Land Rover Defender, в продаже появится внедорожник с классическим раллийным дизайном.

В основе проекта лежит 3-дверный вездеход Jimny Sierra Saudade. Тюнеры из DAMD постарались превратить его в визуальный аналог классического раллийного автомобиля Renault 5 Turbo, наделив квадратными фарами и желтыми противотуманными фонарями.

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Suzuki Jimny с боди-китом от DAMD

Решетка радиатора и передний бампер машины также были серьезно переработаны, а металлическая защита днища была призвана подчеркнуть ее прочность и внедорожные качества.

Изюминками новинки DAMD стали расширенные колесные арки, придающие Jimny мускулистый вид, большой экспедиционный багажник на крыше с деревянными вставками, а также вертикальные наружные зеркала, напоминающие те, что ставятся на грузовые автомобили. 

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Дополняют образ раллийного вездехода 16-дюймовые колеса специального дизайна, разработанные с итальянским производителем OZ Racing, и обутые в «зубастые» покрышки.

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Никакие механические изменения в проект специального раллийного Jimny с «закосом» под Renault 5 Turbo не вносились. Автомобиль по-прежнему будет полагаться на свой проверенный 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента.

Стоимость переделки «Сузуки Джимни» в раллийный вездеход в Японии составляет 520 тысяч иен или примерно 285 тысяч рублей по действующему курсу.

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Фото:DAMD

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