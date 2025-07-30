Toyota RAV4 показан в новом практичном и утилитарном кузове 

Ранее в этом году руководство Toyota сообщило о планах выпуска некоего компактного и доступного пикапа, который, по слухам, будет построен на платформе кроссовера RAV4. Инсайдеры полагают, что премьера такого автомобиля состоится в 2027 году, а в его оснащение войдет подключаемая гибридная система.

Своими фантазиями на этот счет недавно поделился цифровой художник «Theottle», утверждающий, что примерно представляет как будет выглядеть такой пикап. Дизайнер подготовил серию рендерных изображений, на которых автомобиль показан в товарном обличии.

Ожидается, что новинка Toyota в утилитарном кузове получит классическое имя Stout, унаследовав это название у легендарного легкового пикапа с богатой историей.

Внешне машине предстоит походить на RAV4 нового поколения в версии Adventure с его характерной C-образной головной оптикой, высоким капотом, квадратными колесными арками, а также рельефными боковинами кузова.

Бампер и решетку радиатора пикап получит собственные, а сзади будет оснащен компактным открытым грузовым отсеком, о точных размерах которого пока можно лишь догадываться.

Приводить в движение автомобиль, вероятно, будет подключаемая гибридная система THS System PHEV шестого поколения. Благодаря использованию в модуле управления мощностью PCU полупроводников на основе карбида кремния эффективность силовой установки увеличится примерно на 10%, а ее размеры сократятся.

Максимальная отдача тандема ДВС, электромотора и аккумулятора составит до 320 лошадиных сил, а исключительно на электротяге такие пикапы смогут проезжать до 100 км.