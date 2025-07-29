Самый продаваемый купе-автомобиль в мире теперь в России: узнали цены

Автомобили в кузове купе далеко не самые популярные машины на планете. Все потому, что они представляют узкий сегмент, в котором покупателей интересует не практичность, а динамика и спортивные качества своего авто.

Совсем недавно выяснилось, что самым продаваемым автомобилем в кузове купе в мире является никто иной как Ford Mustang (по информации издания carindustryanalysis).

Согласно подсчетам, за минувший год эта модель была раскуплена по всему Земному шару в количестве 44 тысяч 600 штук, опередив BMW 2-Series (39 тысяч 400 единиц) и Porsche 911 (33 тысячи 900 экземпляров). И, что самое интересное, сейчас Ford Mustang можно купить новым даже в России.

Как удалось узнать «Daily-Motor», несколько «серых» импортеров начали предлагать в РФ новые Ford Mustang. Это автомобили седьмого поколения в нескольких вариантах оснащения.

Ford Mustang 2025

Под их капотом трудится 5-литровый бензиновый атмосферный мотор V8 Coyote, развивающий 500 лошадиных сил мощности. Привод – задний, а в качестве коробки передач используется 10-скоростной классический «автомат».

Альтернатива – машина с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, выдающим 319 л.с.

Новые «Мустанги» сейчас доступны для российских покупателей как в виде «живых» автомобилей, так и под заказ.

Цены на них начинаются с 7 миллионов 400 тысяч и доходят до 12 миллионов 800 тысяч рублей в самых «жирных» версиях.