ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый купе-автомобиль в мире теперь в России: узнали цены

Самый продаваемый купе-автомобиль в мире теперь в России: узнали цены

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
foto mustang 7 01 1

Автомобили в кузове купе далеко не самые популярные машины на планете. Все потому, что они представляют узкий сегмент, в котором покупателей интересует не практичность, а динамика и спортивные качества своего авто.

Совсем недавно выяснилось, что самым продаваемым автомобилем в кузове купе в мире является никто иной как Ford Mustang (по информации издания carindustryanalysis).

Снимок экрана 2025 07 29 в 19.56.15

Согласно подсчетам, за минувший год эта модель была раскуплена по всему Земному шару в количестве 44 тысяч 600 штук, опередив BMW 2-Series (39 тысяч 400 единиц) и Porsche 911 (33 тысячи 900 экземпляров). И, что самое интересное, сейчас Ford Mustang можно купить новым даже в России.

Как удалось узнать «Daily-Motor», несколько «серых» импортеров начали предлагать в РФ новые Ford Mustang. Это автомобили седьмого поколения в нескольких вариантах оснащения.

Копия cattouchretcr 1
Ford Mustang 2025

Под их капотом трудится 5-литровый бензиновый атмосферный мотор V8 Coyote, развивающий 500 лошадиных сил мощности. Привод – задний, а в качестве коробки передач используется 10-скоростной классический «автомат». 

Альтернатива – машина с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, выдающим 319 л.с.

Копия 1200x900 1

Новые «Мустанги» сейчас доступны для российских покупателей как в виде «живых»  автомобилей, так и под заказ.

Цены на них начинаются с 7 миллионов 400 тысяч и доходят до 12 миллионов 800 тысяч рублей в самых «жирных» версиях. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Ford

Читайте также:

Последние новости:

Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026...

В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного...

Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1...

Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki,...

Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai...

Дорогой спорткар Corvette ZR1 бросили на парковке на...

Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

В Россию стали ввозить корейский аналог BMW X6...

Новый флагманский минивэн представят в октябре: он определит...

Toyota Yaris нового поколения станет похожим на Crown,...

Внедорожник Mitsubishi со скандальным названием удивит смелым дизайном

Mitsubishi Delica Mini нового поколения дебютировал на тестах

Семиместный гибридный минивэн Nissan готовится к ускоренному обновлению

Новая Lancia Delta сохранит ретро-стиль, но сменит техническое...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+