Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

Ликвидность автомобиля – один из важных параметров, который стоит учитывать при покупке, особенно когда целью является не только владение машиной, но и сохранение средств. В недавнем исследовании авторитетного портала «iSeeCars» было рассмотрено почти 2,5-миллиона новых машин.

Аналитики подсчитали, как много они теряют в течение первого года с начала эксплуатации. Что интересно, в десятке самых низколиквидных автомобилей оказалось немало Tesla.

Самым быстро обесценивающимся автомобилем в 2025 году оказался электромобиль Tesla Model S. Утверждается, что через 12 месяцев с момента покупки в автосалоне он дешевеет на целых 16 процентов.

На втором месте по падению цены располагается его родственник Tesla Model Y с результатом минус 14,2% от своей первоначальной стоимости спустя год эксплуатации.

Бронза в этом анти-рейтинге была присвоена еще одному электромобилю, но на этот раз немецкому и спортивному – Porsche Taycan. 4-дверное купе можно перепродать спустя год с момента покупки, лишившись 12,7% от первоначального прайса.

Следом по падению цены за год расположились также следующие модели: Ford Explorer (-11,3%), Tesla Model 3 (-10,8%), Jeep Gladiator (-10,7%), Ford Kuga (-10,7%), Mercedes-Benz GLB (-9,9%), Maserati Levante (-9,5%), а также Tesla Model X (-8,9%).