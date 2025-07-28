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Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

Текст: Алиса Шашкова
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tesla

Ликвидность автомобиля – один из важных параметров, который стоит учитывать при покупке, особенно когда целью является не только владение машиной, но и сохранение средств. В недавнем исследовании авторитетного портала «iSeeCars» было рассмотрено почти 2,5-миллиона новых машин. 

Аналитики подсчитали, как много они теряют в течение первого года с начала эксплуатации. Что интересно, в десятке самых низколиквидных автомобилей оказалось немало Tesla.

Самым быстро обесценивающимся автомобилем в 2025 году оказался электромобиль Tesla Model S. Утверждается, что через 12 месяцев с момента покупки в автосалоне он дешевеет на целых 16 процентов.

На втором месте по падению цены располагается его родственник Tesla Model Y с результатом минус 14,2% от своей первоначальной стоимости спустя год эксплуатации. 

Бронза в этом анти-рейтинге была присвоена еще одному электромобилю, но на этот раз немецкому и спортивному – Porsche Taycan. 4-дверное купе можно перепродать спустя год с момента покупки, лишившись 12,7% от первоначального прайса. 

Следом по падению цены за год расположились также следующие модели: Ford Explorer (-11,3%), Tesla Model 3 (-10,8%), Jeep Gladiator (-10,7%), Ford Kuga (-10,7%), Mercedes-Benz GLB (-9,9%), Maserati Levante (-9,5%), а также Tesla Model X (-8,9%). 

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