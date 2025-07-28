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В Россию стали ввозить корейский аналог BMW X6 и Mercedes GLE Coupe

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2024 genesis gv80 coupe 1

Корейские автомобили уже давно не те, что были раньше. За десятилетия существования они проделали большой путь и даже начали теснить знаменитых немецких автопроизводителей, выпускающих быстрые и премиальные машины.

Одной из таких моделей корейского автопрома стал кросс-купе Genesis GV80 Coupe, который называют аналогом суперпопулярного купеобразного кроссовера BMW X6 и его конкурента Mercedes GLE Coupe.

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Genesis GV80 Coupe 2025

Как удалось выяснить нашей редакции, накануне в России начали вновь предлагать такие машины. Их обещают привезти напрямую из Южной Кореи, где осуществляется их производство.

Genesis GV80 Coupe появился в 2023 году как купеобразный вариант классической модели GV80. Машина отличилась более покатой линией крыши, спортивными настройками подвески и модернизированным 8-скоростным «автоматом». 

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В Россию параллельные импортеры предлагают привезти GV80 Coupe, оснащенные 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Максимальная отдача двигателя составляет 304 лошадиные силы. Привод – полный. 

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Продавец из Владивостока, занимающийся поставками таких Genesis в РФ, готов приобрести новый Genesis GV80 Coupe в Южной Корее, перевезти его в Россию, растаможить, оформить все необходимые документы для постановки на учет, а также доставить покупателю. 

За машину 2025 года выпуска без пробега предлагается заплатить под ключ 9 миллионов 485 тысяч рублей. 

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Фото:Genesis

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