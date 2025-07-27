Mitsubishi Delica Mini нового поколения дебютировал на тестах

Возглавляющий компактный класс автомобилей компании Mitsubishi кей-вэн Mitsubishi Delica готовится к первому крупному обновлению. Накануне был впервые замечен закамуфлированный прототип этой модели, отличающийся от актуальной «Мини-Делики» экстерьером и интерьером и, возможно, даже технически.

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным в японской прессе, Delica Mini второй генерации приобретет оптимизированный внешний облик в сравнении с текущей версией, но сохранит брутальный квадратный стиль и U-образные дневные ходовые огни, вписанные в крупные блоки фар.

Оформление передней части кузова сохранит концепцию Dynamic Shield, а бампер будет заметным образом перелицован.

Интерьер Nissan Leaf нового поколения

Часть перемен стоит ждать в салоне машины. Ожидается, что интерьер «Мини-Делики» 2 поколения будет соответствовать салону нового Nissan Leaf и получит два соединенных между собой экрана («мультимедийки» и виртуальной «приборки»).

Интерфейс управления климатической системой и вовсе может оказаться напрямую заимствованным с сенсорной панели более крупного минивэна Nissan Serena.

Климат-контроль нового поколения Nissan Serena

Текущая компоновка сидений должны сохраниться, а платформа будет усилена. Готовятся ли изменения в механической части машины пока неизвестно.

Актуальная Delica Mini предлагается покупателям на рынках сбыта с 660-кубовым бензиновым мотором, который может быть как атмосферным, так и турбированным.

Мощность первого варианта составляет 52 лошадиные силы, а второго 64 л.с соответственно. Машина поддерживает полный привод, который предлагается для нее в качестве опции.