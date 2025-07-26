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Раскрыт старый, но неубиваемый двигатель Toyota, который ставят в новые автомобили в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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В 21-м веке мало что делается на века. И двигатели здесь не исключение. Старые конструкции силовых агрегатов, выделявшихся чрезвычайно высоким уровнем надежности, отходят в сторону, а их место занимают более экономичные, производительные и экологичные, но менее выносливые агрегаты. 

Впрочем, этот процесс все еще не завершен, а это значит, что некоторые двигатели старого образца все еще можно обнаружить в совершенно новых машинах даже в 2025 году.

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Двигатель Toyota 1HZ

Один из них – мотор Toyota 1HZ. Как пишет портал «HotCars», этот 4,2-литровый рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель, разработанный для легендарного Land Cruiser 70-й серии, был создан только ради одного – вызывания восторга своей надежностью. 

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Toyota Land Cruiser 70

Toyota 1HZ является представителем старой школы ДВС. Атмосферный дизель с верхним распредвалом, развивающий около 129 лошадиных сил и 210 Нм, не имеет ни турбонаддува, ни системы непосредственного впрыска.

За последние годы он претерпел лишь незначительные изменения, но эти обновки в основном касались установки электронного управления подачей топлива и клапана рециркуляции отработавших газов (EGR).

Впрочем, базовая архитектура мотора остается неизменной на протяжении более чем трех десятилетий.

Toyota Land Cruiser 70

Что самое интересное, в 2025 году этот мотор по-прежнему можно найти в машинах Toyota.

В частности в ветеране Toyota Land Cruiser 70, который несмотря на почтенный возраст все еще продается дилерами «Тойоты» в Австралии, Южной Африке и на Ближнем Востоке. Причем сразу в нескольких кузовных вариациях (пяти- и трехдверный внедорожник, а также пикап с одно- и двухрядной кабинами).  

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Фото:Toyota

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