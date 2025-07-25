Mitsubishi обновила бюджетный компакт eK Cross с дизайном Delica D:5

В линейке Mitsubishi сегодня есть сразу несколько моделей ультра-компактного сегмента. Одна из них – компактвэн eK Cross.

Это очень популярный представитель сегмента кей-каров начального уровня, который внешне напоминает уменьшенную копию бестселлера Delica D:5.

На днях выяснилось, что в Японии провели небольшой рестайлинг этого бюджетника, в котором машине добавили дополнительной привлекательности для покупателей.

Первое, над чем поработали в Mitsubishi с этой моделью, это цвета. Кузовная палитра eK Cross была расширена новым оттенком слоновой кости, а общее количество вариантов окраски выросло до пяти однотонных и пяти двухцветных.

Кроме того, в оснащение обновленного компакта Mitsubishi вошла модернизированная система интеллектуального экстренного торможения FCM, которая способна реагировать быстрее в сложных ситуациях.

Что касается мощностных показателей, то они не изменились. Как и раньше, реформенный Mitsubishi eK Cross будет комплектоваться двумя бензиновыми моторами: атмосферным и турбированным агрегатом рабочим объемом 0,66-литра.

Их максимальная отдача составит 52 и 64 лошадиные силы соответственно. Обоим будет положена бесступенчатая вариаторная трансмиссия CVT. Привод, как и прежде, позволят выбирать между вариантами 2WD и 4WD.

Стоимость модернизированных компактвэнов Mitsubishi eK Cross уже раскрыта. В Японии цена на них составит от 1,7 до 2,1-миллиона иен (913 – 1,1-миллиона рублей).