ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi обновила бюджетный компакт eK Cross с дизайном Delica D:5

Mitsubishi обновила бюджетный компакт eK Cross с дизайном Delica D:5

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
250725 29050 1 INyhs

В линейке Mitsubishi сегодня есть сразу несколько моделей ультра-компактного сегмента. Одна из них – компактвэн eK Cross. 

Это очень популярный представитель сегмента кей-каров начального уровня, который внешне напоминает уменьшенную копию бестселлера Delica D:5.

На днях выяснилось, что в Японии провели небольшой рестайлинг этого бюджетника, в котором машине добавили дополнительной привлекательности для покупателей.

250725 29050 5 zfCJg

Первое, над чем поработали в Mitsubishi с этой моделью, это цвета. Кузовная палитра eK Cross была расширена новым оттенком слоновой кости, а общее количество вариантов окраски выросло до пяти однотонных и пяти двухцветных. 

Кроме того, в оснащение обновленного компакта Mitsubishi вошла модернизированная система интеллектуального экстренного торможения FCM, которая способна реагировать быстрее в сложных ситуациях. 

250725 29050 3 o3VKU

Что касается мощностных показателей, то они не изменились. Как и раньше, реформенный Mitsubishi eK Cross будет комплектоваться двумя бензиновыми моторами: атмосферным и турбированным агрегатом рабочим объемом 0,66-литра.

Их максимальная отдача составит 52 и 64 лошадиные силы соответственно. Обоим будет положена бесступенчатая вариаторная трансмиссия CVT. Привод, как и прежде, позволят выбирать между вариантами 2WD и 4WD.

250725 29050 4 vuhLM

Стоимость модернизированных компактвэнов Mitsubishi eK Cross уже раскрыта. В Японии цена на них составит от 1,7 до 2,1-миллиона иен (913 – 1,1-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Показан концепт-арт нового Nissan Terrano: идеальный конкурент Land...

Новый BMW X7 показали на реалистичных рендерах

Очень дешевая Mazda улучшена: расход топлива упал до...

Большой кроссовер Subaru, созданный только для американцев, обновился...

Новая Toyota Supra будет построена без участия BMW:...

В Россию начали поставлять самый продаваемый автомобиль Японии

Из Китая можно заказать поддельный Dodge Ram за...

Британцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в...

Кроссовер начального уровня от суббренда Toyota будет расходовать...

Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался...

Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит...

Популярный внедорожник Toyota 4Runner примерил хардкорный вид 

Бюджетный кроссовер Honda HR-V обновился и заполучил эксклюзивный...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных...

Honda модернизировала «Автомобиль года в Японии»

Дешевая малолитражка Mitsubishi с легендарным именем появится раньше,...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+