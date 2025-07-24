В Россию начали поставлять самый продаваемый автомобиль Японии

Японский авторынок всегда заметным образом отличался от остальных из-за его сегмента кей-каров, на которые приходится основной спрос среди местных покупателей.

Такие машины (длиной до 3,4-метра) очень популярны благодаря своим компактным размерам, невысокой цене и низким налогам, что делает их абсолютными бестселлерами «Страны восходящего солнца».

На днях нашей редакции удалось выяснить, что самый продаваемый автомобиль в Японии начали предлагать под заказ в России.

Honda N-Box

Речь идет о кей-каре Honda N-Box, который согласно подсчетам издания «Focus2Move» по итогам первого квартала 2025 года занимает 4,8% доли всего японского рынка (+2,7% к предыдущему отчетному периоду).

Особенностью модели N-Box являются ультракомпактные размеры, позволяющие успешно маневрировать в условиях небольшого пространства (радиус разворота автомобиля равен всего 4,5-4,7-метрам).

Длина машины составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, а расстояние между осями – 2520 мм. Компактвэн весит менее 1 тонны и комплектуется малолитражным мотором, мощность которого может быть как 58, так и 64 лошадиные силы.

Интерьер Honda N-Box

В качестве коробки передач такие машины используют бесступенчатый вариатор, а привод в случае с ними можно выбирать между вариантами 2WD и 4WD.

В Японии за новые Honda N-Box просят от 1 миллиона 739 тысяч 100 иен (940 тысяч рублей), а в России привезти один из таких автомобилей из «Страны восходящего солнца» предлагают за 1,4 миллиона рублей с учетом растаможки, уплаты утильсбора и доставки во Владивосток.