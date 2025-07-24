ДомойАвтоновости сегодняБританцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в лидерах

Британцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в лидерах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Toyota Yaris 2020 2 1

Японские автомобили всегда считались синонимом «надежности». В очередной раз подтвердить их выносливость взялись в Великобритании, где местная страховая компания «Warrantywise» подсчитала количество и среднюю стоимость машин на местном рынке в 2025 году.

Те, у кого итоговая цифра оказывалась меньше, а число страховых случаев было ниже, зарабатывали больше баллов. В результате всю первую тройку ТОП-а лучших заняли японские автомобили.

Самой крепкой машиной оказался Toyota Yaris. Хэтчбек набрал 92,8 балла. Второе и третье место между собой разделили еще два компактных «японца» – Suzuki Swift и Toyota Aygo (по 88,6 балла).

Четвертая строчка в списке лучших по надежности автомобилей в «Туманном Альбионе» оказалась зарезервирована корейским компакт-каром Kia Picanto (86,8), а пятую позицию занял популярный гибрид Toyota Prius (86,1).

На шестом месте в итоговом чарте расположился Kia Ceed (85,3), а седьмым оказался единственный пикап в этом ТОП-е – Toyota Hilux (84). На восьмую позицию авторы рейтинга надежности отправили кроссовер Honda CR-V с результатом в 83,4 набранных балла, а девятым в нем оказался Ford B-Max (82,8).

Замкнул десятку самых крепких по версии британского страхового агентства автомобилей Citroen C1, итоговый результат которого составил 82,8 балла.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В Россию начали поставлять самый продаваемый автомобиль Японии

Из Китая можно заказать поддельный Dodge Ram за...

Кроссовер начального уровня от суббренда Toyota будет расходовать...

Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался...

Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит...

Популярный внедорожник Toyota 4Runner примерил хардкорный вид 

Бюджетный кроссовер Honda HR-V обновился и заполучил эксклюзивный...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных...

Honda модернизировала «Автомобиль года в Японии»

Дешевая малолитражка Mitsubishi с легендарным именем появится раньше,...

Новый практичный рамный вездеход Kia оказался хуже в...

В Японии ждут возрождения Mitsubishi Pajero Mini

В Японии запустили продажи обновленного бестселлера Suzuki за...

Самый недорогой кроссовер Mazda сменит поколение: изображения и...

Маленький кроссовер Nissan получит альтернативную обновленную версию

Возрожденная Toyota Altezza может снова стать родственницей Lexus...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+