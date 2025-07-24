Британцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в лидерах

Японские автомобили всегда считались синонимом «надежности». В очередной раз подтвердить их выносливость взялись в Великобритании, где местная страховая компания «Warrantywise» подсчитала количество и среднюю стоимость машин на местном рынке в 2025 году.

Те, у кого итоговая цифра оказывалась меньше, а число страховых случаев было ниже, зарабатывали больше баллов. В результате всю первую тройку ТОП-а лучших заняли японские автомобили.

Самой крепкой машиной оказался Toyota Yaris. Хэтчбек набрал 92,8 балла. Второе и третье место между собой разделили еще два компактных «японца» – Suzuki Swift и Toyota Aygo (по 88,6 балла).

Четвертая строчка в списке лучших по надежности автомобилей в «Туманном Альбионе» оказалась зарезервирована корейским компакт-каром Kia Picanto (86,8), а пятую позицию занял популярный гибрид Toyota Prius (86,1).

На шестом месте в итоговом чарте расположился Kia Ceed (85,3), а седьмым оказался единственный пикап в этом ТОП-е – Toyota Hilux (84). На восьмую позицию авторы рейтинга надежности отправили кроссовер Honda CR-V с результатом в 83,4 набранных балла, а девятым в нем оказался Ford B-Max (82,8).

Замкнул десятку самых крепких по версии британского страхового агентства автомобилей Citroen C1, итоговый результат которого составил 82,8 балла.