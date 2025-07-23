Популярный внедорожник Toyota 4Runner примерил хардкорный вид 

Toyota 4Runner продается на американском рынке. Машина предлагается как в простой, так и более продвинутой модификации TRD Pro. Но некоторым покупателям даже ее оказывается недостаточно.

Это поняли в гавайской фирме «MJ Motorsports» и подготовили для популярного рамного внедорожника «Тойоты» несколько специальных аксессуаров, которые превращают внешний вид 4Runner в более хардкорный вездеход.

Сам пакет TRD Pro предлагает для «Фораннера» заметные отличия, причем как внешние, так и механические. Машина идет с 3-дюймовым лифтом подвески, задними пружинами Eibach 1,5, брызговиками ARK, защитой днища, а также 17-дюймовыми хромированными дисками Advan GT, обутыми в вездеходные покрышки Falken RT.

Toyota 4Runner TRD Pro в обвесе MJ Motorsports

«MJ Motorsports» дополнила оснащение этого внедорожника более современными светодиодными фарами Alpharex Nova и специальным капотом Seibon TS, отделанным открытым карбоном.

Еще одной важной доработкой внешнего вида машины стало появление у него на крыше экспедиционного багажника со светодиодной светотехникой.

Агрегатно 4Runner остается неизменным как в варианте TRD Pro, так и с боди-китом от «MJ Motorsports».

Машине положен оригинальный 2,4-литровый турбированный гибридный мотор i-Force Max, максимальная мощность которого составляет 326 лошадиных сил. Ассистирует ему 8-скоростная автоматическая коробка передач и система подключаемого полного привода.