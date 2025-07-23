Honda модернизировала «Автомобиль года в Японии»

Новый Honda Freed поступил в продажу в Японии в июне прошлого года. Меньше чем за полгода машина разошлась большим тиражом и даже завоевала звание на родине «Автомобиля года». Результат вдохновил компанию на внеплановую модернизацию этой модели, которая должна сделать ее еще лучше.

Прием заказов на обновленный Honda Freed стартует уже завтра, 24 июля. Компактвэн предложат в трех комплектациях: Air, Air EX и Crosstar.

Кроме того, покупатели смогут выбирать из 2-рядного пятиместного варианта, трехрядного шестиместного и трехрядного семиместного исполнения, а также из переднеприводной или полноприводной модификации.

Модернизированный Honda Freed Crosstar

В мини-рестайлинге будет уделено внимание лакокрасочному покрытию кузова машины, которое улучшит блеск и станет в 1,5-раза более износостойким.

Бензиновые варианты нового Freed приобретут датчики автоматического переключения с дальнего на ближний свет, светодиодную систему помощи при поворотах, камеру заднего вида, камеры кругового обзора и комплексную систему помощи водителю Honda Sensing, которая войдет в стандартное оснащение.

Интерьер модернизированного Honda Freed

Механические перемены в машине предусмотрены не будут, а это значит, что продавать ее продолжат с бензиновым 1,5-литровым атмосферным двигателем, а также с аналогичным ДВС, но работающим в составе гибридной силовой установки.

Цена базовых Honda Freed после обновления составит в Японии от 2 миллионов 620 до 3 миллионов 200 тысяч иен или 1,4 – 1,7-миллиона рублей по нынешнему курсу.