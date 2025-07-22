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Самый недорогой кроссовер Mazda сменит поколение: изображения и подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Не так давно Mazda представила новую генерацию своего популярного кроссовера CX-5, но в линейке автопроизводителя из Хиросимы сегодня есть еще более компактная и недорогая модель – CX-3. Ее следующее поколение уже находится в разработке и может удивить не только новым внешним видом, но и другим оснащением.

Накануне в интернете появились первые изображения, демонстрирующие потенциальный дизайн реформенного CX-3. Их авторами оказался японский портал «Motor-Fan», подозревающий, что машина заметным образом отличится от свежего CX-5.

Автомобиль на рендерах приобрел очень узкую оптику и более компактную решетку радиатора, а также необычный бампер, а корма, судя по проглядывающимся фонарям, имеет шансы получить новую заднюю светотехнику.

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Неофициальный рендер нового поколения Mazda CX-3

Новое поколение CX-3 будет построено на модернизированной платформе актуальной генерации этой модели, которая увеличит габариты кузова кроссовера.

Общая длина «паркетника» может прибавить 50 мм, а за счет купеобразной крыши автомобиль отличится от своего старшего брата CX-30.

В линейку двигателей новинки, по слухам, войдет 1,5-литровый рядный 3-цилиндровый бензиновый мотор, работающий в составе мягко-гибридной силовой установки, а также 1,5-литровый турбодизель.

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Роторный двигатель Mazda

Самые дорогие исполнения CX-3 новой генерации будут оснащены 830-кубовым роторным двигателем (для генерации энергии) и тяговым электромотором на 170 лошадиных сил.

Помогать им предстоит литий-ионному аккумулятору на 17,8 кВт/ч. Такие машины получат к названию приставку EV и будут представлять собой подключаемые гибридные модификации с запасом хода исключительно на электрической тяге в 120 километров. 

Мировая премьера нового Mazda CX-3 запланирована на осень 2026 года. 

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Фото:Motor-Fan, Mazda

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