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Маленький кроссовер Nissan получит альтернативную обновленную версию

Текст: Ростислав Архипов
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Абсолютно новый Nissan Kicks был представлен в марте этого года и уже доступен в США и Южной Америке, а также в других регионах мира. Но параллельно с ним японский автопроизводитель тестирует альтернативный «Кикс», причем уже для Европы.

Ожидается, что такие кроссоверы получат больше пространства внутри и удивят топливной экономичностью.

Длина машины повторит североамериканские Kicks – 4366 мм. Расстояние между осями также не изменится – 2657 мм. При этом компоновка салона претерпит ряд перемен, благодаря которым общая вместительность «паркетника» немного увеличится.

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Внутри машины остановят 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, работающую в паре с 7-дюймовым сенсорным дисплеем в базе и 12,3-дюймовым тачскрином в самой дорогой комплектации. 

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Ожидается, что реформенный альтернативный Kicks будет оснащен системой e-Power третьего поколения, которая ранее досталась кроссоверу Qashqai e-Power.

Основное внимание в ней будет удаляться использованию гибридного силового модуля e-Power, включающего электромотор, генератор, инвертор, редуктор и преобразователь тока.

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Силовая установка e-Power 5 в 1

Ассистировать ему предстоит 1,5-литровому бензиновому турбомотору, разработанному специально для такого тандема. Силовой агрегат сможет развивать не только более высокую мощность в 202 лошадиные силы, но и отличится высокими показателями топливной экономичности.

Расход горючего с ним в модели Kicks должен сократиться на 15%, а запас хода на полной заправке превысит 1200 км. 

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Фото:Kleber Silva/KdesignAG, Nissan

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