Возрожденная Toyota Altezza может снова стать родственницей Lexus IS. Изображения

Toyota Altezza была версией модели Lexus IS первого поколения для японского внутреннего рынка. Автомобиль просуществовал всего один производственный цикл и не обновлялся с 2005 года.

По мнению некоторых журналистов из Японии в перспективе модель Altezza может быть возрождена. Более того, у нее вновь есть шансы оказаться переделанным Lexus IS.

Цифровой художник с ником «Theottle» уверен, что знает как будет выглядеть этот проект в жизни. Дизайнер подготовил серию рендеров, на которых показал внешний облик этой 4-дверки.

Toyota Altezza нового поколения (неофициальный рендер)

При подготовке экстерьера новой Altezza автор изображений опирался на кузов Lexus IS актуального поколения. От внешности «Лексуса» в проекте возрожденной «Альтезы» не осталось и следа, хотя общая форма кузова оригинального седана была сохранена.

Автомобиль примерил новую светотехнику, причем как спереди, так и сзади, а также обзавелся собственными бамперами, боковыми пластиковыми накладками, воздуховодами в крыльях и массивными выхлопными патрубками сзади.

Toyota Altezza нового поколения (неофициальный рендер)

Если воскресить Altezza все-таки удастся, то пока непонятно какая версия Lexus IS будет лежать в ее основе. Актуальная генерация этого премиального седана пребывает в четвертом поколении, которое технически практически не отличается от третьей итерации образца далекого 2013 года.

Машина продается с 2-литровым турбомотором на 244 лошадиные силы, 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 на 264 и 315 «сил», а также с 5-литровым силовым агрегатом V8 на 481 л.с. (версия IS 500).