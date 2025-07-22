Флагманский кроссовер Audi Q9 показался на неофициальных изображениях

Премьера нового флагманского кроссовера Audi все ближе. Презентация самого крупного и дорогого вседорожника марки из Ингольштадта должна состояться ориентировочно в конце следующего года, а ее продажи начаться в 2027-м.

Тестовые прототипы модели Audi, которую в прессе называют Q9, уже активно колесят по общественным дорогам в плотной маскировке.

Накануне дизайнеры студии «Digimods Design» взяли снимки этих машин и избавили их от камуфляжа с помощью компьютерной графики.

Audi Q9 (неофициальный рендер)

Судя по опубликованным изображениям, новые Audi Q9 получат агрессивную переднюю часть кузова с широкой решеткой радиатора и массивными вертикальными воздухозаборниками бампера, прикрытые черным пластиком.

Боковины кузова машины обзаведутся строгими линиями, а корма примерит большой сквозной фонарь, проходящий через всю дверь багажника, имитацию диффузора заднего бампера и четырехствольный выхлоп, разделенный на две части (по два патрубка слева и справа).

Audi Q9 (неофициальный рендер)

Новый флагман SUV-линейки Audi будет использовать платформу PPC, а продавать его хотят как с бензиновыми, так и дизельными моторами.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что машина будет частично электрифицирована, правда насколько пока неизвестно.

Audi Q9 (неофициальный рендер)

Кроме того, для немецкой новинки будет подготовлена «заряженная» версия SQ9, которая составит конкуренцию моделям Alpina XB7 и Mercedes-AMG GLS 63.