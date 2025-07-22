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Флагманский кроссовер Audi Q9 показался на неофициальных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Премьера нового флагманского кроссовера Audi все ближе. Презентация самого крупного и дорогого вседорожника марки из Ингольштадта должна состояться ориентировочно в конце следующего года, а ее продажи начаться в 2027-м. 

Тестовые прототипы модели Audi, которую в прессе называют Q9, уже активно колесят по общественным дорогам в плотной маскировке.

Накануне дизайнеры студии «Digimods Design» взяли снимки этих машин и избавили их от камуфляжа с помощью компьютерной графики.

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Audi Q9 (неофициальный рендер)

Судя по опубликованным изображениям, новые Audi Q9 получат агрессивную переднюю часть кузова с широкой решеткой радиатора и массивными вертикальными воздухозаборниками бампера, прикрытые черным пластиком. 

Боковины кузова машины обзаведутся строгими линиями, а корма примерит большой сквозной фонарь, проходящий через всю дверь багажника, имитацию диффузора заднего бампера и четырехствольный выхлоп, разделенный на две части (по два патрубка слева и справа). 

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Audi Q9 (неофициальный рендер)

Новый флагман SUV-линейки Audi будет использовать платформу PPC, а продавать его хотят как с бензиновыми, так и дизельными моторами.

Впрочем, некоторые источники утверждают, что машина будет частично электрифицирована, правда насколько пока неизвестно.

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Audi Q9 (неофициальный рендер)

Кроме того, для немецкой новинки будет подготовлена «заряженная» версия SQ9, которая составит конкуренцию моделям Alpina XB7 и Mercedes-AMG GLS 63. 

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Фото:Digimods Design

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