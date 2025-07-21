ДомойАвтоновости сегодняМаленький кроссовер Toyota, который можно купить в РФ, вызвал ажиотажный спрос в...

Маленький кроссовер Toyota, который можно купить в РФ, вызвал ажиотажный спрос в Японии

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
20241122100410 11

На японском рынке резко выросла популярность одного субкомпактного кроссовера Toyota. Автомобиль, получивший имя Raize, был построен на базе модели Daihatsu Rocky и имеет родственника в лице Subaru (кроссовер Rex). 

По данным японской прессы, в июне 2025 года Toyota Raize сделал огромный скачок в спросе. За предыдущий месяц машина была реализована на родном рынке в количестве 11 тысяч 216 единиц, что поставило ее на второе место среди всех автомобилей в стране. 

От лидера рынка «Страны восходящего солнца» Toyota Raize отстал всего на 700 машин, но зато опередил бестселлеры Corolla и Sienta.

1dd8aa1318283160137101673882194ed07faf8b
Toyota Raize 2025

В продажу в Японии этот субкомпактный «паркетник» Toyota поступил в ноябре 2019 года. Таким образом автомобиль предлагается там на протяжении более пяти лет, однако всплеск интереса к нему произошел только сейчас.

Портал «BestCar Web» связывает его с ценой машины. Бензиновый вариант Raize стоит в Японии от 1 миллиона 800 тысяч иен (955 тысяч рублей), а гибридный от 2 миллионов 230 тысяч иен (1 миллион 182 тысячи рублей). Это гораздо ниже, чем цена большинства конкурентов.

2019 Toyota Raize SUV 2 1

Кроме того, кроссовер обладает очень высокой ликвидностью при перепродаже, практически не теряя в цене на вторичном рынке даже спустя годы и десятки тысяч километров пробега. 

Длина автомобиля составляет 3995 мм, ширина 1695 мм. Несмотря на компактные размеры внутри кроссовера может разместиться до пяти человек.

20241122100356 2

Багажник Raize обладает двухъярусной конструкцией, благодаря чему выделяется своей вместительностью (одной из лучших в классе).

Объем верхней палубы составляет 145-литров, а нижней 80-литров, а если откинуть спинки задних сидений, то его можно увеличить чуть ли не в четыре раза. 

10102083 201911bdd 1

Что интересно, сейчас Toyota Raize предлагается не только в Японии и других странах Азии, но и в России. Параллельно импортированные машины прибывают на наш рынок через Владивосток, но стоят, разумеется, гораздо дороже, чем на родине. 

Как удалось выяснить нашей редакции, цены на новые Toyota Raize в России 2025 года выпуска начинаются от 2 миллионов 780 тысяч рублей с учетом растаможки, утилизационного сбора и доставки. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт Mercedes-Benz с самым большим пробегом в мире

Хэтчбек Toyota с расходом 2,8-литра на 100 км...

У Toyota самые преданные владельцы: RAV4 вне конкуренции

4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза...

Царь пикапов: на продажу выставили шестиколесный Brabus XLP...

С какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить...

Знаменитый «рамник» Suzuki обновится, но не внешне

Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной...

Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди,...

В Россию завезли самый популярный универсал в мире:...

Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+