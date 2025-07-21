Маленький кроссовер Toyota, который можно купить в РФ, вызвал ажиотажный спрос в Японии

На японском рынке резко выросла популярность одного субкомпактного кроссовера Toyota. Автомобиль, получивший имя Raize, был построен на базе модели Daihatsu Rocky и имеет родственника в лице Subaru (кроссовер Rex).

По данным японской прессы, в июне 2025 года Toyota Raize сделал огромный скачок в спросе. За предыдущий месяц машина была реализована на родном рынке в количестве 11 тысяч 216 единиц, что поставило ее на второе место среди всех автомобилей в стране.

От лидера рынка «Страны восходящего солнца» Toyota Raize отстал всего на 700 машин, но зато опередил бестселлеры Corolla и Sienta.

Toyota Raize 2025

В продажу в Японии этот субкомпактный «паркетник» Toyota поступил в ноябре 2019 года. Таким образом автомобиль предлагается там на протяжении более пяти лет, однако всплеск интереса к нему произошел только сейчас.

Портал «BestCar Web» связывает его с ценой машины. Бензиновый вариант Raize стоит в Японии от 1 миллиона 800 тысяч иен (955 тысяч рублей), а гибридный от 2 миллионов 230 тысяч иен (1 миллион 182 тысячи рублей). Это гораздо ниже, чем цена большинства конкурентов.

Кроме того, кроссовер обладает очень высокой ликвидностью при перепродаже, практически не теряя в цене на вторичном рынке даже спустя годы и десятки тысяч километров пробега.

Длина автомобиля составляет 3995 мм, ширина 1695 мм. Несмотря на компактные размеры внутри кроссовера может разместиться до пяти человек.

Багажник Raize обладает двухъярусной конструкцией, благодаря чему выделяется своей вместительностью (одной из лучших в классе).

Объем верхней палубы составляет 145-литров, а нижней 80-литров, а если откинуть спинки задних сидений, то его можно увеличить чуть ли не в четыре раза.

Что интересно, сейчас Toyota Raize предлагается не только в Японии и других странах Азии, но и в России. Параллельно импортированные машины прибывают на наш рынок через Владивосток, но стоят, разумеется, гораздо дороже, чем на родине.

Как удалось выяснить нашей редакции, цены на новые Toyota Raize в России 2025 года выпуска начинаются от 2 миллионов 780 тысяч рублей с учетом растаможки, утилизационного сбора и доставки.