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В Россию завезли самый популярный универсал в мире: что с ценами

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия subaru outback side profile blog 1 1

Универсалы далеко на самый популярный сегмент автомобилей в России, но даже на эти машины по-прежнему есть определенный спрос. Более того, их продолжают ввозить на наш рынок по «серому» импорту.

Недавно портфолио универсалов в РФ пополнилось моделью, которая является самым популярным представителем этого сегмента в мире.

Согласно информации, раскрытой порталом «CarIndystryanAnalysis», по итогам прошлого года наиболее продаваемым универсалом на планете стал Subaru Outback.

2023 Subaru Outback Onyx Edition XT Exterior Driver Side Front Profile o2

Объем реализации этой модели составил 210 тысяч машин (+2% к прошлому году). Это на 64 тысячи проданных автомобилей больше, чем в случае с занявшей второе место Skoda Octavia и на 87 тысяч в сравнении с замкнувшей тройку Toyota Corolla соответственно.

В Россию Subaru Outback привезли в шестом поколении, хотя на мировом рынке уже доступна его седьмая генерация.

Автомобили 2025 года выпуска предлагаются к покупке с 2,5-литровым оппозитным двигателем, развивающим 188 лошадиных сил. Помогает ему фирменный «субаровский» вариатор и система полного привода. 

2024 Outback Interior Comfort 1

Цены на самый популярный в мире универсал на российском рынке варьируются в зависимости от выбранной покупателем комплектации и предложения дилера.

За самые простые варианты «Аутбэков» в России просят 5 миллионов 350 тысяч рублей, в то время как наиболее дорогие оценены в суммы, доходящие до 6 миллионов 950 тысяч рублей. 

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Фото:Subaru

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