В Россию завезли самый популярный универсал в мире: что с ценами

Универсалы далеко на самый популярный сегмент автомобилей в России, но даже на эти машины по-прежнему есть определенный спрос. Более того, их продолжают ввозить на наш рынок по «серому» импорту.

Недавно портфолио универсалов в РФ пополнилось моделью, которая является самым популярным представителем этого сегмента в мире.

Согласно информации, раскрытой порталом «CarIndystryanAnalysis», по итогам прошлого года наиболее продаваемым универсалом на планете стал Subaru Outback.

Объем реализации этой модели составил 210 тысяч машин (+2% к прошлому году). Это на 64 тысячи проданных автомобилей больше, чем в случае с занявшей второе место Skoda Octavia и на 87 тысяч в сравнении с замкнувшей тройку Toyota Corolla соответственно.

В Россию Subaru Outback привезли в шестом поколении, хотя на мировом рынке уже доступна его седьмая генерация.

Автомобили 2025 года выпуска предлагаются к покупке с 2,5-литровым оппозитным двигателем, развивающим 188 лошадиных сил. Помогает ему фирменный «субаровский» вариатор и система полного привода.

Цены на самый популярный в мире универсал на российском рынке варьируются в зависимости от выбранной покупателем комплектации и предложения дилера.

За самые простые варианты «Аутбэков» в России просят 5 миллионов 350 тысяч рублей, в то время как наиболее дорогие оценены в суммы, доходящие до 6 миллионов 950 тысяч рублей.