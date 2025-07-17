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Самый дешевый седан Mitsubishi переходит в новый модельный год

Текст: Михаил Романченко
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Mirage G4 – самый недорогой седан компании Mitsubishi. Несмотря на то, что в 2024 году 4-дверка покинула конвейер в США, автомобиль по-прежнему предлагается на рынках Юго-Восточной Азии, где демонстрирует впечатляющие результаты продаж.

Накануне выяснилось, что эта модель собирается пройти через небольшое обновление, которое должно затронуть ее внешность и мультимедийные функции.

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Mitsubishi Mirage G4 2026

Новый Mirage G4 сохранит компактные размеры. Его габариты, как и прежде, будут составлять 4,3-метра в длину, 1,7-метра в ширину и 1,5-метра в высоту.

Основное внимание в модернизации машины будет уделено ее светодиодным фарам, которые поменяют внутреннее наполнение.

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Задние фонари также сменят конструкцию светодиодов, сделав общий внешний вид бюджетного седана более современным. 

В число других изменений в экстерьере реформенного Mirage G4 также войдут новые колесные диски с двухцветным черно-серебристым окрасом. 

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В салоне самого дешевого седана Mitsubishi обещают обновить мультимедийную систему, которая научится поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В «топовых» комплектациях покупателям Mirage G4 можно будет рассчитывать на бесключевой доступ в салон, камеру заднего вида и климатическую систему.

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Мощностные характеристики японской четырехдверки не изменятся. Продавать машину будут с прежним 1,2-литровым атмосферным бензиновым мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП или вариатором CVT.

Отдача двигателя составит те же 80 лошадиных сил, что и раньше, а средний показатель потребления горючего будет равен 6-литрам на 100 км. 

Первым рынком для модернизированного Mitsubishi Mirage G4 станут Филиппины, где продажи машины стартуют уже в ближайшее время. Впоследствии седан распространится на другие страны этого региона.

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Фото:Mitsubishi

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