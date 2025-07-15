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Toyota выпустит «убийцу» Mitsubishi Delica за 1,6 млн рублей 

Текст: Михаил Романченко
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В начале 2024 года в Сеть утекли патентные изображения нового концепт-кара Toyota X-Van Gear. Машина была представлена вживую годом ранее на выставке мобильности в Токио. И уже тогда стало понятно, что у приключенческого внедорожного минивэна может появиться серийный вариант. Накануне о нем стали известны свежие подробности.

СМИ из Японии сообщают о том, что X-Van Gear может получить серийный вариант под названием Cross Van уже этой осенью. Крайним сроком его дебюта называют весну 2026-го. 

Машину построят на той же платформе, что и Toyota Noah и Voxy. Автомобилю предстоит совмещать в себе уникальный внешний облик, прочность внедорожника и удобство минивэна. 

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Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Новинка позиционируется «Тойотой» как машина для семей, предпочитающих активный отдых. Специально ради них товарный образец прототипа X-Van Gear может получить увеличенный дорожный просвет и пластиковую облицовку кузова, защищающую ЛКП автомобиля от царапин.

Компоновку салона кросс-вэна Toyota, по слухам, можно будет выбирать из трех вариантов: трехрядной шестиместной конфигурации, трехместной модификации с компоновкой 2+1, а также 7-8-местного исполнения.

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Патентное изображение нового внедорожного минивэна Toyota

Линейка силовых агрегатов включит в себя 2-литровую рядную «четверку» Dynamic Force, а также гибрид на базе 1,8-литрового ДВС и электромотора. Привод можно будет выбирать из переднего или электрического полного E-Four.

Инсайдеры полагают, что просить за новый внедорожный минивэн Toyota будут около 3 миллионов иен (1,6 миллиона рублей) в простой бензиновой версии и 4 миллиона иен (2,1 миллиона рублей) в гибридной модификации. 

Конкурировать новинке предстоит с моделью Mitsubishi Delica D:5, которая также вскоре переберется в новую генерацию. 

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Фото:Toyota

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