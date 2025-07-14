Японский хит Mitsubishi Delica Mini ждет внеплановая смена поколения 

Компактный минивэн Mitsubishi Delica Mini, не имеющий ничего общего с обычной «Деликой», кроме названия, появился в мае 2023 года. Автомобиль оказался преемником кей-кара eK Cross Space и был родственником модели Nissan Rooks.

Благодаря невысокой цене «Делику Мини» отлично приняли в странах сбыта (Юго-Восточная Азия). А теперь ей предстоит перейти во второе по счету поколение без промежуточного обновления.

Mitsubishi Delica Mini актуального поколения

Японские СМИ сообщают, что Mitsubishi близок к премьере новой Delica Mini, которую ждут серьезные изменения в сравнении с предшественницей.

Следующая генерация этого компактвэна может переехать на платформу нового поколения, которая получит улучшенную жесткость кузова на скручивание, что положительным образом скажется на ее устойчивости на высоких скоростях.

Внешние изменения должны затронуть переднюю часть кузова, где появятся другие фары, решетка радиатора и бампер, которые сделают визуальную сторону машины более выразительной.

Mitsubishi Delica Mini 2 поколения (спекулятивный рендер)

Круглые светодиодные дневные ходовые огни могут заменить на квадратные, а колесные арки выкрасить в черный цвет.

Внутри Delica Mini имеет шансы приобрести обновленные материалы отделки, полностью цифровую комбинацию приборов и большой дисплей мультимедийной системы.

Салон действующего поколения Mitsubishi Delica Mini

Габариты, скорее всего, не изменятся. Длина составит 3395 мм, а расстояние между осями будет равно 2495 мм.

В список силовых агрегатов машины могут войти атмосферный 3-цилиндровый мотор объемом 660 кубических сантиметров, работающий в составе мягко-гибридной системы, а также гибрид e-Power.

Сегодня цены на Delica Mini в Японии начинаются от 1 миллиона 800 тысяч иен (955 тысяч рублей). Ожидается, что в свежей генерации стоимость машины повысится примерно на 200 тысяч иен (около 100 тысяч рублей).

Премьера новинки Mitsubishi должна состояться в сентябре 2025 года.