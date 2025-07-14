ДомойАвтоновости сегодняВ России начали продавать самый большой кроссовер Lexus: узнали его цену

В России начали продавать самый большой кроссовер Lexus: узнали его цену

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
lexus tx550hplus 1142055 1

До недавнего времени самым дорогим и крупным кроссовером в линейке Lexus был RX, но в 2023 году все изменилось. В США представили еще более вместительный и роскошный вседорожник TX. Машину построили на платформе Toyota Grand Highlander и наделили вместительным семиместным салоном. 

Автомобиль оказался настолько большим, что превзошел по габаритам даже флагманский внедорожник LX 600. На днях выяснилось, что такие «паркетники» начали продавать в России.

lexus tx550hplus 1235749 1
Lexus TX

Как удалось узнать нашей редакции, пара автосалонов из Москвы, занимающихся реализацией автомобилей с активным использованием схемы параллельного импорта, начала предлагать покупателям новые полноразмерные кроссоверы Lexus TX. Машины были привезены из США, где ведется их производство. 

Длина кроссовера TX составляет 5159 мм, ширина – 1989 м, а высота – 1781 мм. Расстояние между осями совсем немного недотягивает до 3-метров. Так что по габаритам он превосходит не только RX с несущим кузовом, но и действующий рамный внедорожник LX 600. 

lexus tx550hplus 1142056 1

В Россию самый большой SUV Lexus завезли в гибридной модификации 500h Sport Performance, использующей под капотом 2,4-литровую «наддувную четверку», которая работает в связке с электромотором.

Совокупная отдача такого тандема составляет 317 лошадиных сил и 554 Нм крутящего момента. Помогает им 6-скоростная автоматическая коробка передач. Привод машины может быть только полным.

lexus tx500h 1142044 1

Цены на новые Lexus TX в России 2025 года выпуска начинаются от 11 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 11 миллионов 980 тысяч рублей в зависимости от предложения дилера и выбранной покупателем комплектации. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus

Читайте также:

Последние новости:

Знаменитый рамный внедорожник Mitsubishi засняли в близи в...

В Subaru очень любят собак. И дело не...

Новый дешевый кроссовер Toyota стал хитом в Китае

Для популярного кроссовера Duster предусмотрели хардкорную внедорожную версию

Toyota тайно работает над новой Celica и, возможно,...

Следующая Toyota Corolla может получить радикально другой облик...

Популярный 7-местный минивэн Honda превратился в микроквартиру на...

Рамный внедорожник Kia на замену Toyota Prado: первые...

Новый кроссовер на 7 мест Mitsubishi Destinator порадует...

Самый недорогой Toyota Land Cruiser разжился новыми подробностями

Китайские машины были посмешищем. Теперь они занимают лидирующие...

Хэтчбек Toyota за 600 тысяч рублей, сделанный из...

Вместительная Kia на базе Sorento рвется в новое...

Новый внедорожник Renault практичнее Duster показали в товарном...

Renault показала кроссовер Bigster в новом обличии

Самый красивый Toyota Crown получил юбилейную спецверсию

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+