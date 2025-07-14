В России начали продавать самый большой кроссовер Lexus: узнали его цену

До недавнего времени самым дорогим и крупным кроссовером в линейке Lexus был RX, но в 2023 году все изменилось. В США представили еще более вместительный и роскошный вседорожник TX. Машину построили на платформе Toyota Grand Highlander и наделили вместительным семиместным салоном.

Автомобиль оказался настолько большим, что превзошел по габаритам даже флагманский внедорожник LX 600. На днях выяснилось, что такие «паркетники» начали продавать в России.

Lexus TX

Как удалось узнать нашей редакции, пара автосалонов из Москвы, занимающихся реализацией автомобилей с активным использованием схемы параллельного импорта, начала предлагать покупателям новые полноразмерные кроссоверы Lexus TX. Машины были привезены из США, где ведется их производство.

Длина кроссовера TX составляет 5159 мм, ширина – 1989 м, а высота – 1781 мм. Расстояние между осями совсем немного недотягивает до 3-метров. Так что по габаритам он превосходит не только RX с несущим кузовом, но и действующий рамный внедорожник LX 600.

В Россию самый большой SUV Lexus завезли в гибридной модификации 500h Sport Performance, использующей под капотом 2,4-литровую «наддувную четверку», которая работает в связке с электромотором.

Совокупная отдача такого тандема составляет 317 лошадиных сил и 554 Нм крутящего момента. Помогает им 6-скоростная автоматическая коробка передач. Привод машины может быть только полным.

Цены на новые Lexus TX в России 2025 года выпуска начинаются от 11 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 11 миллионов 980 тысяч рублей в зависимости от предложения дилера и выбранной покупателем комплектации.