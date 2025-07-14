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В Subaru очень любят собак. И дело не только в рекламе

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Subaru всегда считался приключенческим брендом. Но параллельно с этим еще и защитником домашних животных. Японский автопроизводитель активно использует собак для продвижения своих продуктов в рекламе, эффективно интегрировав их в многочисленные маркетинговые ролики. 

Собаки меняют людей в качестве водителей и пассажиров машин компании, чем вызывают умиление со стороны зрителей таких реклам. И это напрямую отражается на результатах продаж автомобилей Subaru. 

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Реклама нового Subaru Crosstrek

Недавняя реклама Subaru Crosstrek с семейством золотых ретриверов в главной роли получила 54% положительного рейтинга намерения покупки от iSpot, а также стала одной из 20 самых просматриваемых автомобильных реклам в апреле этого года.

И если кому-то кажется, что «Субару» просто эксплуатирует домашних животных в своих корыстных целях, то это не так.

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Еще в 2008 году (до начала использования собак в рекламных роликах) Subaru организовала кампанию «Поделитесь любовью», которая поощряла клиентов компании жертвовать благотворительным организациям по предотвращению жестокого обращения с животными.

Более того, с тех пор японский автомобильный бренд самостоятельно пожертвовал свыше 60 миллионов долларов организациям, занимающимся спасением и ветеринарной помощью, тем самым сохранив жизнь более полумиллиона домашних животных. 

Seat Cover Rear

Более того, компания активно выпускает автомобили, которые отлично подходят для комфортной перевозки домашних питомцев.

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В список таких продуктов входят, к примеру, расширитель заднего дивана, который позволяет домашним животным вытягивать лапы время длительных поездок. 

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Фото:Subaru

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