В Subaru очень любят собак. И дело не только в рекламе

Subaru всегда считался приключенческим брендом. Но параллельно с этим еще и защитником домашних животных. Японский автопроизводитель активно использует собак для продвижения своих продуктов в рекламе, эффективно интегрировав их в многочисленные маркетинговые ролики.

Собаки меняют людей в качестве водителей и пассажиров машин компании, чем вызывают умиление со стороны зрителей таких реклам. И это напрямую отражается на результатах продаж автомобилей Subaru.

Реклама нового Subaru Crosstrek

Недавняя реклама Subaru Crosstrek с семейством золотых ретриверов в главной роли получила 54% положительного рейтинга намерения покупки от iSpot, а также стала одной из 20 самых просматриваемых автомобильных реклам в апреле этого года.

И если кому-то кажется, что «Субару» просто эксплуатирует домашних животных в своих корыстных целях, то это не так.

Еще в 2008 году (до начала использования собак в рекламных роликах) Subaru организовала кампанию «Поделитесь любовью», которая поощряла клиентов компании жертвовать благотворительным организациям по предотвращению жестокого обращения с животными.

Более того, с тех пор японский автомобильный бренд самостоятельно пожертвовал свыше 60 миллионов долларов организациям, занимающимся спасением и ветеринарной помощью, тем самым сохранив жизнь более полумиллиона домашних животных.

Более того, компания активно выпускает автомобили, которые отлично подходят для комфортной перевозки домашних питомцев.

В список таких продуктов входят, к примеру, расширитель заднего дивана, который позволяет домашним животным вытягивать лапы время длительных поездок.