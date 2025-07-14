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Новый дешевый кроссовер Toyota стал хитом в Китае

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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В 2024 году на совместном заводе GAC Toyota в Китае стартовал выпуск нового электрического кроссовера bZ3X. Машина поступила в продажу в «Поднебесной» несколько месяцев назад и тут же стала настоящим хитом благодаря стартовой цене в 113 тысяч юаней (1,2-миллиона рублей).

Это шокирующе дешево для электромобиля. Более того, даже местный электрокар BYD Atto 3 этого же сегмента стоит на родине дороже, чем новинка «Тойоты». 

Невысокая цена превратила Toyota bZ3X в бестселлер китайского рынка. Количество заказов таких машин превысило отметку в 30 тысяч единиц, а 20 тысяч из них уже доставили клиентам.

gac
Toyota bZ3X

В КНР Toyota bZ3X доступен в трех разных батарейных модификациях: емкостью 50 кВт/ч, 58 кВт/ч и 68 кВт/ч. Эти аккумуляторы обеспечивают электрическому кроссоверу дальнобойность на уровне 430, 520 и 610 километров соответственно.  

Машина приводится в движение от одного электромотора, мощность которого может составлять 150 или 165 кВт (204 или 224 лошадиные силы соответственно). Привод – только передний. 

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Интерьер Toyota bZ3X

Внутри кроссовера установлен 14,6-дюймовый центральный мультимедийный дисплей и цифровой экран приборной панели. 

Несмотря на бюджетную цену автомобиль оборудован системой автономного управления, которая очень популярна среди китайских покупателей.

Учитывая интерес к bZ3X в Китае Toyota могла бы начать продажи этой модели за пределами «Поднебесной», но этого не произойдет. Конкретно этот продукт является прерогативой рынка КНР и дальше него (по крайней мере в текущем виде) не распространится.

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Фото:Toyota

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