Новый дешевый кроссовер Toyota стал хитом в Китае

В 2024 году на совместном заводе GAC Toyota в Китае стартовал выпуск нового электрического кроссовера bZ3X. Машина поступила в продажу в «Поднебесной» несколько месяцев назад и тут же стала настоящим хитом благодаря стартовой цене в 113 тысяч юаней (1,2-миллиона рублей).

Это шокирующе дешево для электромобиля. Более того, даже местный электрокар BYD Atto 3 этого же сегмента стоит на родине дороже, чем новинка «Тойоты».

Невысокая цена превратила Toyota bZ3X в бестселлер китайского рынка. Количество заказов таких машин превысило отметку в 30 тысяч единиц, а 20 тысяч из них уже доставили клиентам.

Toyota bZ3X

В КНР Toyota bZ3X доступен в трех разных батарейных модификациях: емкостью 50 кВт/ч, 58 кВт/ч и 68 кВт/ч. Эти аккумуляторы обеспечивают электрическому кроссоверу дальнобойность на уровне 430, 520 и 610 километров соответственно.

Машина приводится в движение от одного электромотора, мощность которого может составлять 150 или 165 кВт (204 или 224 лошадиные силы соответственно). Привод – только передний.

Интерьер Toyota bZ3X

Внутри кроссовера установлен 14,6-дюймовый центральный мультимедийный дисплей и цифровой экран приборной панели.

Несмотря на бюджетную цену автомобиль оборудован системой автономного управления, которая очень популярна среди китайских покупателей.

Учитывая интерес к bZ3X в Китае Toyota могла бы начать продажи этой модели за пределами «Поднебесной», но этого не произойдет. Конкретно этот продукт является прерогативой рынка КНР и дальше него (по крайней мере в текущем виде) не распространится.