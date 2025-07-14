Toyota тайно работает над новой Celica и, возможно, установит двигатель туда, где его никто не ждет

Японский автопроизводитель Toyota тайно работает над новым спортивным автомобилем, который, по слухам, назовут Celica. Информация о потенциальном возрождении этой легендарной машины недавно появилась в японских СМИ.

Более того, эти же источники утверждают, что новую «Селику» ждут кардинальные технические пертурбации.

Toyota сняла с производства Celica в 2006 году после 36 лет присутствия на конвейере. С тех пор поклонники этой модели с нетерпением ждали возвращения этого спортивного купе в строй и, возможно, скоро наконец-то этого дождутся.

Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Как пишут инсайдеры, автомобиль под кодовым наименованием 710D находится в разработке уже давно и, вероятно, представляет собой новое поколение Celica. Потенциальная дата премьеры машины пока не раскрывается, но, скорее всего, спорткупе появится в продаже в ближайшие годы.

Еще интереснее выглядят слухи о технической стороне этого спорткупе. Ожидается, что приводить в движение новую Celica будет 2-литровый турбированный мотор следующего поколения (G20E), выдающий 394 лошадиные силы и 550 Нм крутящего момента.

Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Благодаря увеличенному турбокомпрессору отдача двигателя может достигнуть отметки в 600 лошадиных сил. И на этот раз силовой агрегат будет располагаться не спереди, а посередине или сзади.

Из-за широкого использования углеволокна купе должно оказаться легким, что обеспечит машине повышенную динамику.

Никаких электрических довесков для новой Celica предусмотрено не будет. Автомобиль собирается полагаться только на свою турбированную мощность.