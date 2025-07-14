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Toyota тайно работает над новой Celica и, возможно, установит двигатель туда, где его никто не ждет

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Toyota тайно работает над новым спортивным автомобилем, который, по слухам, назовут Celica. Информация о потенциальном возрождении этой легендарной машины недавно появилась в японских СМИ.

Более того, эти же источники утверждают, что новую «Селику» ждут кардинальные технические пертурбации. 

Toyota сняла с производства Celica в 2006 году после 36 лет присутствия на конвейере. С тех пор поклонники этой модели с нетерпением ждали возвращения этого спортивного купе в строй и, возможно, скоро наконец-то этого дождутся.

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Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Как пишут инсайдеры, автомобиль под кодовым наименованием 710D находится в разработке уже давно и, вероятно, представляет собой новое поколение Celica. Потенциальная дата премьеры машины пока не раскрывается, но, скорее всего, спорткупе появится в продаже в ближайшие годы.

Еще интереснее выглядят слухи о технической стороне этого спорткупе. Ожидается, что приводить в движение новую Celica будет 2-литровый турбированный мотор следующего поколения (G20E), выдающий 394 лошадиные силы и 550 Нм крутящего момента.

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Toyota Celica нового поколения (спекулятивный рендер)

Благодаря увеличенному турбокомпрессору отдача двигателя может достигнуть отметки в 600 лошадиных сил. И на этот раз силовой агрегат будет располагаться не спереди, а посередине или сзади. 

Из-за широкого использования углеволокна купе должно оказаться легким, что обеспечит машине повышенную динамику. 

Никаких электрических довесков для новой Celica предусмотрено не будет. Автомобиль собирается полагаться только на свою турбированную мощность. 

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Фото:Kleber Silva/KDesignAG

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