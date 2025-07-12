Популярный 7-местный минивэн Honda превратился в микроквартиру на колесах, которая понравится любому японцу

Японцы ценят минимализм и не боятся компактных пространств, особенно для жизни. Поэтому немудрено, что все чаще небольшие машины местных автопроизводителей становятся основой для маленьких домов на колесах, которые называют кемперами.

Недавно японская фирма «Rocky2» представила новый автодом, основанный на популярном минивэне Honda StepWGN MV.

Семиместную машину, предназначенную для семейных поездок, превратили в компактную квартиру-студию, в которой можно разместиться с определенными удобствами на открытом воздухе.

Машина идет в комплекте с деревянными полками, а также складными пуфиками, которые при необходимости поднимаются на тот же уровень высоты, что и сложенные спинки кресел заднего ряда, формируя объемное свободное пространство для отдыха двух человек размером 2100 на 1250 мм.

За комфортабельное пребывание внутри отвечает опциональный кондиционер, который способен работать даже с заглушенным двигателем через суббатарею. Его наружный блок располагается на крыше.

Дополнительно для машины доступны складные столики и стулья для комфортного пребывания на природе и, при необходимости, приема пищи внутри автомобиля.

Стоимость автодома на базе Honda StepWGN MV уже раскрыта. За машину будут просить в Японии от 4 миллионов 620 тысяч иен (примерно 2,5-миллиона рублей).