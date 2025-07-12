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Популярный 7-местный минивэн Honda превратился в микроквартиру на колесах, которая понравится любому японцу

Текст: Алексей Шмидт
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Японцы ценят минимализм и не боятся компактных пространств, особенно для жизни. Поэтому немудрено, что все чаще небольшие машины местных автопроизводителей становятся основой для маленьких домов на колесах, которые называют кемперами.

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Недавно японская фирма «Rocky2» представила новый автодом, основанный на популярном минивэне Honda StepWGN MV.

Семиместную машину, предназначенную для семейных поездок, превратили в компактную квартиру-студию, в которой можно разместиться с определенными удобствами на открытом воздухе.

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Машина идет в комплекте с деревянными полками, а также складными пуфиками, которые при необходимости поднимаются на тот же уровень высоты, что и сложенные спинки кресел заднего ряда, формируя объемное свободное пространство для отдыха двух человек размером 2100 на 1250 мм. 

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За комфортабельное пребывание внутри отвечает опциональный кондиционер, который способен работать даже с заглушенным двигателем через суббатарею. Его наружный блок располагается на крыше.  

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Дополнительно для машины доступны складные столики и стулья для комфортного пребывания на природе и, при необходимости, приема пищи внутри автомобиля. 

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Стоимость автодома на базе Honda StepWGN MV уже раскрыта. За машину будут просить в Японии от 4 миллионов 620 тысяч иен (примерно 2,5-миллиона рублей). 

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Фото:Rocky2

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