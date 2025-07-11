Самый недорогой Toyota Land Cruiser разжился новыми подробностями

Фанаты внедорожников с нетерпением ждут новый автомобиль Toyota, который войдет в семейство Land Cruiser и станет самым доступным его вариантом. Дебют машины запланирован на октябрь 2025 года. Накануне об этом важном для компании проекте стали известны свежие подробности.

Считалось, что новый Land Cruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так) будет построен на платформе TNGA-F, родственной другим «Ленд Крузерам», однако инсайдеры пишут о том, что внедорожник спроектируют на модифицированной версии шасси IMV.

Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Автомобиль так же, как и другие Land Cruiser, получит лестничную раму, а внешне будет выделяться квадратными элементами дизайна вроде прямоугольной решетки радиатора, выступающих крыльев, широких задних стоек и полноразмерного колеса, расположенного на багажной двери.

Утверждается, что машина получит «щедрый» дорожный просвет, а его колесная база окажется идентична пикапу Hilux Champ и внедорожнику Fortuner (2750 мм). При этом длина автомобиля составит около 4,5-метра.

Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Внутри новый Land Cruiser FJ ждет появления современной мультимедийной системы с крупным сенсорным дисплеем, а также системы климат-контроля и, возможно, виртуальной комбинации приборов.

Детали, касающиеся линейки двигателей модели, пока находятся в секрете. Но ходят слухи, что комплектовать новый внедорожник «Тойоты» собираются дизельным 2,8-литровым мотором, заимствованным у Fortuner, а также 2,7- и 2-литровыми бензиновыми агрегатами, «украденными» у соплатформенного «утилитарника» Hilux Champ. Привод машины будет полным.

Сборка серийных экземпляров главной новинки Toyota последних лет во внедорожном сегменте стартует в Таиланде в 2026 году. Продавать автомобиль будут во всем мире.