ДомойАвтоновости сегодняХэтчбек Toyota за 600 тысяч рублей, сделанный из Suzuki, «обложился» подушками безопасности

Хэтчбек Toyota за 600 тысяч рублей, сделанный из Suzuki, «обложился» подушками безопасности

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
toyota glanza3 1

В 2019 году Toyota запустила в продажу в Индии новый хэтчбек Glanza, который «Тойотой» фактически не являлся. Машина представляла собой перелицованный Suzuki Baleno. 

Несмотря на техническое сходство между двумя моделями вариант «Тойоты» пришелся местным покупателям по душе и в 2022-м году «Гланза» прошла через обновление, еще больше отличившись от «Сузуки». А теперь выяснилось, что эта 5-дверка пережила еще одну незначительную модернизацию, в ходе которой ей существенно улучшили безопасность.

2025 Toyota Glanza 6 airbags

Новый Toyota Glanza начали предлагать на индийском рынке с шестью подушками безопасности, доступными покупателям уже с базовой комплектации.

Вместе с этим для машины стал доступен пакет Prestige, который включает в себя комплект внешних и внутренних доработок. Установить его можно в любом дилерском центре «Тойоты».

f989d1c5 91da 4141 95f4 79160dffe1c7 Toyota Glanza july 2025

В пакет входят: накладка на нижнюю часть решетки радиатора, хромированные элементы внешнего декора, «ветровики» на стеклах, дверные пороги с подсветкой и многое другое. 

toyota glanza prestige package 2 1260x720 1

Технически реформенная Glanza не изменилась. Под капотом машины работает 1,2-литровый бензиновый мотор Dualjet, развивающий 90 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента. Помогает ему 5-ступенчатая МКПП или «робот» AMT.

Ценник на машину в обновленной версии варьируется от 690 до 1 миллиона индийских рупий (625 – 905 тысяч рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Вместительная Kia на базе Sorento рвется в новое...

Новый внедорожник Renault практичнее Duster показали в товарном...

Renault показала кроссовер Bigster в новом обличии

Самый красивый Toyota Crown получил юбилейную спецверсию

Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения представлен официально

Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше,...

Subaru Forester проверили на безопасность в Австралии

Новый внедорожник Land Rover Defender Mini показан на...

Новый универсал Subaru Levorg удивит агрессивной внешностью и...

Маленький и доступный кроссовер Toyota как будто подменили:...

Популярный кроссовер Volvo XC90 превратился в броневик на...

Новые «УАЗ Буханки» в Германии стоят намного дороже...

7 машин, которые используют двигатель Audi, но не...

Toyota RAV4 «для богатых» готов к переходу в...

Грозный соперник Suzuki Jimny и Jeep Wrangler от...

Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения может получить дизельный...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+