Хэтчбек Toyota за 600 тысяч рублей, сделанный из Suzuki, «обложился» подушками безопасности

В 2019 году Toyota запустила в продажу в Индии новый хэтчбек Glanza, который «Тойотой» фактически не являлся. Машина представляла собой перелицованный Suzuki Baleno.

Несмотря на техническое сходство между двумя моделями вариант «Тойоты» пришелся местным покупателям по душе и в 2022-м году «Гланза» прошла через обновление, еще больше отличившись от «Сузуки». А теперь выяснилось, что эта 5-дверка пережила еще одну незначительную модернизацию, в ходе которой ей существенно улучшили безопасность.

Новый Toyota Glanza начали предлагать на индийском рынке с шестью подушками безопасности, доступными покупателям уже с базовой комплектации.

Вместе с этим для машины стал доступен пакет Prestige, который включает в себя комплект внешних и внутренних доработок. Установить его можно в любом дилерском центре «Тойоты».

В пакет входят: накладка на нижнюю часть решетки радиатора, хромированные элементы внешнего декора, «ветровики» на стеклах, дверные пороги с подсветкой и многое другое.

Технически реформенная Glanza не изменилась. Под капотом машины работает 1,2-литровый бензиновый мотор Dualjet, развивающий 90 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента. Помогает ему 5-ступенчатая МКПП или «робот» AMT.

Ценник на машину в обновленной версии варьируется от 690 до 1 миллиона индийских рупий (625 – 905 тысяч рублей).