Самый красивый Toyota Crown получил юбилейную спецверсию

Вслед за моделями семейства Crown, такими как Crossover и Sedan, Toyota подготовила спецверсию, посвященную модели «Краун», для самого привлекательного в этой гамме автомобиля – Crown Sport. Напомним, этот «паркетник» с купеобразным профилем отметился своим сходством с дорогим и высокопроизводительным SUV Ferrari Purosangue.

Одним из ключевых моментов нового Crown Sport в юбилейной версии The 70th Special Edition, созданной в честь 70-летия модели Crown, стал эксклюзивный вариант двухцветной окраски кузова (жемчужно-белой или черным металликом с серебристо-серой крышей).

Юбилейный Toyota Crown Sport The 70th Special Edition

По бокам кроссовера расположились шильдики «70th», намекающие на юбилейный вариант машины, а также эксклюзивные 21-дюймовые многоспицевые матово-черные колесные диски и красные тормозные суппорты.

Внутри Crown Sport The 70th Special Edition украсили специальным декором из розового золота и кожаными сиденьями с красной прострочкой, а перед передним пассажиром нанесли лазерную гравировку с названием спецверсии.

Специальная модификация «Краун Спорт» будет предлагаться покупателям как в простой бензиновой, так и подключаемой гибридной модификациях.

Цена первой составит 5 миллионов 970 тысяч иен (3,2-миллиона рублей), а второй 7,7-миллиона иен (4,1-миллиона рублей) соответственно.

В продажу в Японии юбилейный купеобразный кроссовер Toyota поступит 30 июля.