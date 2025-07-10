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Самый красивый Toyota Crown получил юбилейную спецверсию

Текст: Михаил Романченко
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Вслед за моделями семейства Crown, такими как Crossover и Sedan, Toyota подготовила спецверсию, посвященную модели «Краун», для самого привлекательного в этой гамме автомобиля – Crown Sport. Напомним, этот «паркетник» с купеобразным профилем отметился своим сходством с дорогим и высокопроизводительным SUV Ferrari Purosangue. 

Одним из ключевых моментов нового Crown Sport в юбилейной версии The 70th Special Edition, созданной в честь 70-летия модели Crown, стал эксклюзивный вариант двухцветной окраски кузова (жемчужно-белой или черным металликом с серебристо-серой крышей).

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Юбилейный Toyota Crown Sport The 70th Special Edition

По бокам кроссовера расположились шильдики «70th», намекающие на юбилейный вариант машины, а также эксклюзивные 21-дюймовые многоспицевые матово-черные колесные диски и красные тормозные суппорты. 

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Внутри Crown Sport The 70th Special Edition украсили специальным декором из розового золота и кожаными сиденьями с красной прострочкой, а перед передним пассажиром нанесли лазерную гравировку с названием спецверсии. 

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Специальная модификация «Краун Спорт» будет предлагаться покупателям как в простой бензиновой, так и подключаемой гибридной модификациях.

Цена первой составит 5 миллионов 970 тысяч иен (3,2-миллиона рублей), а второй 7,7-миллиона иен (4,1-миллиона рублей) соответственно.

В продажу в Японии юбилейный купеобразный кроссовер Toyota поступит 30 июля. 

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Фото:Toyota

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